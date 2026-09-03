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कर्नाटक मॉडल से बदलेगा झारखंड का पर्यटन प्रबंधन! मंत्री सुदिव्य कुमार के नेतृत्व में अध्ययन दल का दौरा

रांची/कर्नाटकः झारखंड के पर्यटन स्थलों और पर्यटन परिसंपत्तियों के बेहतर संचालन, प्रबंधन और रखरखाव की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार, कर्नाटक के सफल मॉडल का अध्ययन कर रही है. इसी उद्देश्य से पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार के नेतृत्व में झारखंड के अध्ययन दल ने कर्नाटक का दौरा किया. इस दौरान पर्यटन और वन क्षेत्रों से जुड़ी परिसंपत्तियों के प्रबंधन के साथ-साथ पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्थाओं को समझा गया. पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में पर्यटन क्षेत्र में अपनाए गए सफल मॉडलों का अध्ययन कर उन्हें झारखंड की जरूरतों के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है.

कर्नाटक के मंत्रियों के साथ हुई अहम बैठक

इस दौरान पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार और झारखंड सरकार के अध्ययन दल ने कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खांड्रे और पर्यटन मंत्री के. जे. जॉर्ज के साथ बैठक की. बैठक में कर्नाटक के पर्यटन सचिव, Jungle Lodges & Resorts के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक तथा कर्नाटक स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक के एजेंडे में झारखंड की पर्यटन परिसंपत्तियों के संचालन के लिए बेहतर संस्थागत व्यवस्था तैयार करना, मानव संसाधन प्रबंधन, सामग्री और सेवाओं की खरीद प्रक्रिया, सेवा गुणवत्ता, मानव-हाथी संघर्ष के समाधान और वन और पर्यटन विभाग के बीच समन्वय जैसे विषय प्रमुख रहे.

सुदिव्य कुमार कर्नाटक के पर्यटन मंत्री के. जे जॉर्ज और अन्य के साथ (Etv Bharat)

JLR को Knowledge Partner बनाने पर चर्चा

बैठक में झारखंड के पर्यटन स्थलों पर स्थित परिसंपत्तियों और रिसॉर्ट्स के पेशेवर संचालन के लिए Jungle Lodges & Resorts (JLR) को Knowledge Partner के रूप में जोड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई. जंगल लॉज एंड रिसॉर्ट्स के अनुभव और विशेषज्ञता का झारखंड में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और दोनों पक्षों के बीच संभावित MoU की रूपरेखा क्या होगी, इस पर विचार-विमर्श किया गया. दोनों राज्यों के बीच समन्वय के जरिए आगे विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति बनी.