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विडंबना : दो मंत्री दो इलाके, दोनों में खाट पर सिस्टम, एक के यहां फास्ट ट्रैक काम, दूसरे में 'तारीख पर तारीख'

झारखंड में विकास के दो पहलू हैं. एक तरफ डिमांड पर ऑन-द-स्पॉट सुनवाई हो रही है. दूसरी तरफ कोई सुनने वाला ही नहीं.

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ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2026 at 4:57 PM IST

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गिरिडीह: जिले में खाट पर व्यवस्था दिखती रही है. सड़क नहीं रहने के कारण मरीजों को खाट पर लादकर उस सड़क तक ले जाया जाता रहा है, जहां से पक्की या चलने लायक सड़क शुरू होती है. वहां ले जाया जाता है जहां तक चार पहिया या तीन पहिया पहुंच सकें. यह तस्वीर एक-दो नहीं बल्कि चार प्रखंडों से सामने आती रही है. जिन प्रखंडों से यह तस्वीर सामने आ चुकी है, उनमें पीरटांड, डुमरी, तिसरी और गावां हैं.

जिन गांवों से यह तस्वीर सामने आती रही थी, उनमें पीरटांड के मधुबन पंचायत के पारसनाथ की तराई में बसे एक दर्जन टोले, डुमरी प्रखंड के छछंदो पंचायत के आदिवासी बाहुल्य चेरीबेडा, गावां प्रखंड के डाबर और तिसरी प्रखंड के लक्ष्मीबथान शामिल हैं. यहां की बदहाली की तस्वीर एक के बाद एक सामने आती रही. विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी गांव की व्यथा बार-बार व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रही है.

दो मंत्री दो इलाके, दोनों में खाट पर सिस्टम (Etv Bharat)

केस स्टडी-1

पहली तस्वीर वर्तमान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के क्षेत्र से फरवरी 2021 में सामने आई थी. इस दिन तिसरी प्रखंड के लक्ष्मीबथान गांव की सूरजी को प्रसव पीड़ा हुई. गांव तक सड़क क्या, पगडंडी भी नहीं थी. ऐसे में उसे खाट पर लादा गया और गावां सीएचसी ले जाया जाने लगा.

रास्ते में सूरजी ने बच्चे को जन्म दिया, परंतु वह चल बसा. फिर भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और सूरजी को खाट पर लादे-लादे अस्पताल पहुंचाया, परंतु सूरजी भी नहीं बची. जच्चा-बच्चा दोनों की मौत हो गई. हाय-तौबा मचा. लोकल अखबार से लेकर राष्ट्रीय चैनल से लेकर अंतरराष्ट्रीय डिजिटल पर भी खबर दौड़ी. कुछ दिनों तक चर्चा होती रही. क्षेत्र के विधायक बाबूलाल मरांडी से लेकर उस वक्त एसडीएम, सीओ-बीडीओ और न जाने कितने कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, राजनीतिक दल के दिग्गज यहां पहुंचे.

वादा किया गया—सड़क बनेगी, बिजली आएगी, योजना घर-घर तक पहुंचेगी. परंतु ऐसा हो नहीं सका. आज भी यह इलाका देश की दूसरी नहीं, तीसरी दुनिया है. आज भी यहां सिर्फ विकास का नाम पहुंचा है. सूरजी मर गई, सूरजी के बाद गांव के कई लोग मर गए, परंतु व्यवस्था ऐसी है जो बदलने का नाम नहीं लेती. लक्ष्मीबथान तिसरी प्रखंड में पड़ता है, जो बाबूलाल मरांडी का गृह प्रखंड भी है. यहां के बीडीओ मनीष कुमार से जब बात की गई तो उनका कहना है कि सड़क के लिए विधायक ने भी प्रस्ताव दिया, परंतु वन भूमि विकास में रोड़ा बन रही है.

केस स्टडी-2

दूसरा मामला भी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के क्षेत्र गावां से सामने आया था. तारीख थी 9-10 सितंबर 2023. इस दिन गावां के डाबर में वज्रपात की घटना घटी थी. वज्रपात की चपेट में 60 वर्षीय मसो सरस्वती देवी आ गई थी. जिस वक्त घटना घटी उस समय नदी में बाढ़ थी, तो एंबुलेंस आ नहीं सकी. खाट पर सरस्वती को लादकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.

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. 2023 में डाबर गांव की तस्वीर जब वज्रपात से झुलसी महिला को खाट पर लादकर नदी क्रॉस करते लोग (Etv Bharat)

लोगों ने बताया कि नदी पर पुल नहीं रहने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई थी. खैर, डाबर के लोग थोड़ी लंबी दूरी तय कर गावां पहुंच सकते हैं. लेकिन यहां प्रखंड मुख्यालय से गांव की दूरी कम समय में तय करने के लिए पुल की आवश्यकता है, जिसे संपूर्ण नहीं किया जा सका.

केस स्टडी-3

तीसरी तस्वीर 16 नवंबर 2023 को सामने आई थी. जब डुमरी प्रखंड के छछंदो पंचायत के आदिवासी बाहुल्य चेरीबेडा की रहने वाली सीतामुनी (पति बबलू मुर्मू) को प्रसव पीड़ा हुई. सड़क नहीं थी तो खाट पर लादकर सीतामुनी को तीन किमी ले जाया गया. फिर टेसाफूली में एंबुलेंस आया और सीता को अस्पताल ले जाया गया. हालांकि सीता नहीं बची. यह मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ डुमरी से था.

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2023 की तस्वीर डुमरी विधानसभा की (Etv Bharat)

जिस वक्त यह तस्वीर सामने आई थी उस समय यहां की विधायक बेबी देवी थीं, जो झारखंड सरकार में मंत्री थीं. ऐसे में ईटीवी भारत में आई इस खबर को उन्होंने न सिर्फ संज्ञान में लिया था, बल्कि त्वरित कदम उठाते हुए यहां की सड़क को पास करवाया. उस वक्त मंत्री बेबी देवी के साथ-साथ तत्कालीन डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने इस मामले में काफी सार्थक पहल की थी.

केस स्टडी-4

चौथी तस्वीर मई 2026 के आखिरी सप्ताह में सामने आई थी. तस्वीर मधुबन पंचायत के उन टोलों की थी, जो पारसनाथ की तराई में अवस्थित हैं. यहां लगभग एक दर्जन टोलों की एक ही कहानी रही है. सड़क नहीं है. पहाड़ से उतरे पानी की धार से बने निशान को ही यहां के लोगों ने सड़क मान रखा था और उसी से जिंदगी चल रही थी.

मई के आखिरी सप्ताह में यहां से एक तस्वीर आई जिसमें खाट पर मरीज को ग्रामीण ले जाते दिखे. चूंकि यह इलाका झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता सह मंत्री सुदिव्य कुमार का है, ऐसे में फास्ट ट्रैक काम हुआ और दो योजनाएं यहां स्वीकृत हुईं. इन योजनाओं के स्वीकृत होने से अब यहां के लोगों की समस्या कम हो जाएगी.

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मधुबन पंचायत के लोगों को सड़क की स्वीकृति पत्र देते डीसी (Etv Bharat)

वन भूमि मधुबन - डुमरी में तो तिसरी-गावां में भी है फिर अड़चन कहां

वैसे वन भूमि का हवाला देकर दोनों इलाकों का विकास बाधित रहा. गिरिडीह विधानसभा के मधुबन और डुमरी विधानसभा के चेरीबेडा एवं धनवार विधानसभा के लक्ष्मीबथान में सड़क नहीं बनने के पीछे वर्षों से कभी नक्सलवाद तो कभी वन भूमि की बात कही जाती रही. राजनेता से लेकर अधिकारी तक यही जवाब देकर बचते रहे.

परंतु पहले चेरीबेडा और फिर मधुबन के टोलों तक सड़क की स्वीकृति मिलने से एक मिथक तो हटा कि सड़क बन ही नहीं सकती. हां, प्रयास जारी रखना जरूरी है. जिस तरह से मधुबन-छछंदो पंचायत के बदहाल गांव तक सड़क की स्वीकृति मिली, क्या लक्ष्मीबथान को नहीं मिल सकती? क्या ऐसे में केंद्र से लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाना गलत है? क्या जनप्रतिनिधि की जवाबदेही नहीं है कि उनका इलाका अमृतकाल में कैसे जाए?

क्या कहती हैं केंद्रीय मंत्री

लक्ष्मीबथान गांव कोडरमा लोकसभा में पड़ता है. यहां की सांसद अन्नपूर्णा देवी हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं. इनसे यहां की समस्या को लेकर सवाल पूछे गए. इनका कहना था कि अधिकारी बोलते हैं वन विभाग-वन विभाग. लक्ष्मीबथान गांव झारखंड राज्य के अंदर ही आता है. बिल्कुल सरकार इस तरफ ध्यान देना चाहिए. एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिए कि एक जगह से एनओसी मिल जाए.

जंगल में रहने वाले लोगों ने गुनाह तो नहीं किया है कि उन्हें सड़क नहीं मिले, बिजली नहीं मिले. इस तरह के कई मामले सामने आए थे, सरकार के स्तर पर रखकर निदान करवाया गया है. सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है. लक्ष्मीबथान गांव को लेकर वे जिलाधिकारी के साथ-साथ राज्य सरकार से भी बात करेंगी.

क्या कहते हैं सत्ताधारी

इधर, लक्ष्मीबथान के मामले में राज्य सरकार पर जब मंत्री अन्नपूर्णा ने सवाल उठाया तो जिला बीससूत्री उपाध्यक्ष सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह से ईटीवी भारत ने पूछा कि विधानसभा आपकी पार्टी का था तो मधुबन में फास्ट ट्रैक काम हुआ. इससे पहले डुमरी में भी काम हुआ, लेकिन लक्ष्मीबथान के मामले में सुस्ती क्यों?

संजय सिंह ने कहा कि मधुबन में खाट पर मरीज को ले जाने के मामले को स्थानीय विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार ने सजगता दिखाई और त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन से उस सड़क की स्वीकृति दिलवाई और टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई है. अन्य जगहों पर भी इस तरह के हालात हैं तो निश्चित तौर पर काम होना चाहिए, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि (सांसद और विधायक) की उदासीनता का परिचायक है.

उन्होंने कहा कि लक्ष्मीबथान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का क्षेत्र है. इस मामले को वहां के सांसद-विधायक जिला प्रशासन या सरकार के संज्ञान में लाते तो निश्चित तौर पर वहां भी काम होता. कहीं की भी कठिनाई हो, राज्य सरकार इसे लेकर गंभीर है. भारत सरकार भी इसी तरह की योजना है. रही बात केंद्रीय मंत्री का आरोप राज्य सरकार पर तो यह सरासर गलत है. दरअसल केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर नहीं हैं. स्थानीय जनसमस्याओं से केंद्रीय मंत्री-नेता प्रतिपक्ष को कोई सरोकार नहीं है.

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