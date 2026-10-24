ETV Bharat / state

रांची में एम्स की तर्ज पर खुलेगा आयुर्वेद इंस्टीट्यूट, झारखंड का स्वास्थ्य विभाग केंद्र के सवालों का जवाब कर रहा तैयार

प्रोजेक्ट भवन ( ETV Bharat )

रांची: इस वर्ष केंद्र सरकार देश के तीन राज्यों में एम्स की तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खोलने का प्रस्ताव लेकर आई है. इनमें से एक संस्थान झारखंड की राजधानी रांची में खुल सके, इसके लिए राज्य का स्वास्थ्य महकमा विशेष कवायद में जुटा है. झारखंड सरकार ने पहले ही इन तीन राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेदिक मेडिकल संस्थानों में से एक के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी थी.

केंद्र ने पूछे सवाल, विभाग सावधानी से जवाब तैयार कर रहा