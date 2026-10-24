रांची में एम्स की तर्ज पर खुलेगा आयुर्वेद इंस्टीट्यूट, झारखंड का स्वास्थ्य विभाग केंद्र के सवालों का जवाब कर रहा तैयार
रांची में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोलने के लिए राज्य सरकार दावेदारी कर रही है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 5:45 PM IST
रांची: इस वर्ष केंद्र सरकार देश के तीन राज्यों में एम्स की तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खोलने का प्रस्ताव लेकर आई है. इनमें से एक संस्थान झारखंड की राजधानी रांची में खुल सके, इसके लिए राज्य का स्वास्थ्य महकमा विशेष कवायद में जुटा है. झारखंड सरकार ने पहले ही इन तीन राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेदिक मेडिकल संस्थानों में से एक के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी थी.
केंद्र ने पूछे सवाल, विभाग सावधानी से जवाब तैयार कर रहा
अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर बिंदुवार जानना चाहा है कि झारखंड को एक प्रीमियम आयुर्वेदिक मेडिकल संस्थान की जरूरत क्यों पड़ी. साथ ही, अगर एम्स दिल्ली की तर्ज पर रांची में राष्ट्रीय स्तर का संस्थान खुले तो झारखंड के लोगों को इससे क्या फायदा मिलेगा. इन हर सवाल का जवाब स्वास्थ्य विभाग बेहद सावधानी से तैयार करा रहा है, ताकि राज्य को विश्व स्तरीय आयुर्वेद संस्थान मिल सके.
दावा सबसे मजबूत- शशि प्रकाश झा
झारखंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा कहते हैं कि एम्स की तर्ज पर केंद्र के सहयोग से खुलने वाले इस प्रीमियम आयुर्वेद संस्थान के लिए झारखंड का दावा सबसे मजबूत है. उन्होंने बताया कि इसकी कई वजहें हैं, जिन्हें केंद्र के समक्ष रखा जाएगा. आयुष निदेशालय के प्रभारी निदेशक रहते हुए उन्होंने जो प्रयास शुरू किए थे, वे आज सफल होते दिख रहे हैं. इससे उन्हें संतोष है.
सरकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की कमी
बिहार से अलग होकर झारखंड बनने के बाद से राज्य में अब तक एक भी सरकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है. पश्चिमी सिंहभूम में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद भी धरातल पर नहीं उतर पाई. आयुष निदेशालय और स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर और जंगलों से घिरे इस प्रदेश में जड़ी-बूटी व औषधीय पौधों की बहुतायत है. जनजातीय समुदाय की अपनी देसी चिकित्सा पद्धति और बड़ी आबादी जैसी वजहें झारखंड की दावेदारी को और मजबूत बनाती हैं.
इटकी का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा आधार
रांची के जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. फजलुस समी कहते हैं कि रांची में राष्ट्रीय स्तर का आयुर्वेदिक मेडिकल संस्थान सिर्फ शहर के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए वरदान साबित होगा. रांची के इटकी में स्वास्थ्य विभाग की पहले से काफी जमीन उपलब्ध है. वहीं टीबी सेनेटोरियम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, जहां आसानी से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा शुरू किया जा सकता है. इससे शोध के नए आयाम खुलेंगे, इलाज की सुविधाएं बढ़ेंगी और राज्य के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे.
दिल्ली में रखी जा सकती है बात
मिली जानकारी के अनुसार, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा झारखंड में खुलने के पक्ष को मजबूती से रखने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह जल्द ही दिल्ली जा सकते हैं.
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