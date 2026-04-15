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राज्यकर्मियों और NHM कर्मियों को मिलेगा 45 लाख से 2 करोड़ 57 लाख तक का बीमा, झारखंड सरकार का इंडियन बैंक के साथ करार

एमओयू दिखाते सरकार और बैंक के अधिकारी ( ETV Bharat )