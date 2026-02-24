ETV Bharat / state

झारखंड सरकार और पंजाब नैशनल बैंक के बीच सरकारी कर्मचारियों के वेतन खाता पैकेज पर हुआ समझौता, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुआ एमओयू

रांची : झारखंड सरकार के कर्मचारियों के वेतन खाता पैकेज को लेकर एक और बैंक के साथ करार हुआ है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के बाद पंजाब नेशनल बैंक तीसरा बैंक है, जिसके साथ सरकार ने समझौता किया है. आज मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पंजाब नैशनल बैंक और झारखंड सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर हो रहा है. पंजाब नैशनल बैंक आज राज्य सरकार के साथ एक नए अध्याय के रूप में जुड़ रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनमानस के साथ-साथ राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारियों की आर्थिक लेन-देन की कड़ी में बैंक की अहम भूमिका होती है. वर्तमान समय में व्यवसाय, कृषि, ग्रामीण विकास सहित हरेक क्षेत्र में बैंक की बड़ी भूमिका होती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी कार्यों के साथ-साथ कई संस्थानों की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, इसी क्रम में आज राज्य सरकार एवं पंजाब नैशनल बैंक के बीच एक MoU साइन हुआ है. इससे पहले भी राज्य सरकार एवं अन्य बैंकों के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं और उक्त एमओयू के अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाया भी जा रहा है.

झारखंड सरकार और पंजाब नैशनल बैंक के बीच एमओयू (Etv Bharat)

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जिस उद्देश्य से पंजाब नैशनल बैंक राज्य सरकार के साथ जुड़ी है, उस उद्देश्य और कर्तव्य को सफलता पूर्वक पूरा करेगी. राज्य सरकार एवं पंजाब नेशनल बैंक के बेहतर समन्वय का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों सहित आम जनमानस को भी मिलेगा. मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से एमओयू हस्ताक्षर समारोह में उपस्थित पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों एवं कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी.

झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में बैंक के मंडल प्रमुख रांची अवधेश कुमार झा और वित्त विभाग के अधिकारी श्वेता सिंह ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया. इस मौके पर पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक आशीष कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि इस बैंक में सैलरी एकांउट होने पर 10 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस सहित कई सुविधाएं दी जायेंगी. उन्होंने राज्य सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि बैंक द्वारा सरकारीकर्मी के लिए कई सुविधा दी गई हैं.