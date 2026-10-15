अंकेक्षण आपतियों और लंबित वित्तीय मामलों पर सरकार गंभीर, वित्त मंत्री ने बुलाई सचिवों की बैठक
झारखंड सरकार अंकेक्षण आपतियों और लंबित वित्तीय मामलों पर गंभीर नजर आ रही है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 15, 2026 at 11:30 PM IST
रांचीः सरकारी कोषागार से अवैध निकासी मामले की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वित्त विभाग में सरकारी धन के हिसाब किताब और वित्तीय अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं.
अंकेक्षण आपतियों और लंबित वित्तीय मामलों की राशि घटने के बजाय लगातार बढ़ रही है जो वर्ष 2021 से 2025-26 की अवधि के दौरान बढ़कर 18,060 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. इसमें गबन, वित्तीय दुरुपयोग, वसूली योग्य राशि, असमायोजित अग्रिम, अंकेक्षण आपत्तियां और जमा की जाने वाली राशि शामिल हैं.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 22 अक्टूबर को विभागीय सचिवों की बैठक बुलाई है. उन्होंने कहा कि यह बेहद ही गंभीर मामला है एक साधारण मुखिया पर 50 हजार या एक लाठ के गबन के आरोप में उसपर कांड दर्ज होता है और जेल चला जाता है और उसका पद समाप्त हो जाता है. यह तो 5400 करोड़ वसूली योग्य सहित 18000 करोड़ का मामला है जिसे यह सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी.
उन्होंने कहा कि यह मामला पिछले कई सरकार के दौरान हुआ है. उस दौरान पिछले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2022 में प्रकाश में आने के बाद 2023 में समीक्षा भी की थी. उस समय जो राशि थी वो बढ़कर आज दोगुना हो गया है. जिसे हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और मैं देखता हूं एक वित्त मंत्री होने के नाते क्या कुछ कर सकता हूं.दरअसल यह मामला अंकेक्षण के दौरान साल दर साल आता रहा है.
वर्ष 2001 से 2022-23 तक के 22 वर्षों में लंबित मामलों में 9,737 करोड़ की राशि सामने आई थी. इनमें 63.57 करोड़ गबन, 180 करोड़ के दुरुपयोग, 688 करोड़ वसूली योग्य राशि, 476 करोड असमायोजित अग्रिम और 8,330 करोड़ की अंकेक्षण आपत्तियां थीं.
पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी उठाया था मामला
पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी अपने कार्यकाल के दौरान यह मामला उठाया था. उस समय 2001 से 2022-23 तक के लंबित मामलों में 9,737 करोड़ रुपये की राशि दर्ज थी इस पर तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 5 अक्तूबर 2023 को समीक्षा बैठक कर चिंता जताई थी. 5 अक्तूबर 2023 की समीक्षा बैठक में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार, स्वास्थ्य, पथ निर्माण और कृषि विभाग में सबसे अधिक स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, ग्रामीण विकास, गड़बड़ियां पाई गई थीं.
जाहिर तौर पर 22 वर्षों में अंकेक्षण निर्देशानुसार 50 प्रतिशत कम करना था, वह राशि पिछले पांच वर्षों में बढ़कर 18,060 करोड़ रुपये हो गई है. राशि का दोगुना होना यह प्रमाणित करता है कि पूर्व के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया. आंकड़ों के अनुसार, इसमें 78.06 करोड़ रुपये गबन, 9.14 करोड़ रुपये दुरुपयोग, 5.215 करोड़ रुपये वसूली योग्य राशि, 1,162 करोड़ रुपये असमायोजित अग्रिम और 7,666 करोड़ रुपये अंकेक्षण आपत्तियों से संबंधित हैं. इसके अलावा 3,930 करोड़ रुपये की राशि जमा की जानी बाकी है.
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