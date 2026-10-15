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अंकेक्षण आपतियों और लंबित वित्तीय मामलों पर सरकार गंभीर, वित्त मंत्री ने बुलाई सचिवों की बैठक

झारखंड मंत्रालय (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः सरकारी कोषागार से अवैध निकासी मामले की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वित्त विभाग में सरकारी धन के हिसाब किताब और वित्तीय अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं.

अंकेक्षण आपतियों और लंबित वित्तीय मामलों की राशि घटने के बजाय लगातार बढ़ रही है जो वर्ष 2021 से 2025-26 की अवधि के दौरान बढ़कर 18,060 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. इसमें गबन, वित्तीय दुरुपयोग, वसूली योग्य राशि, असमायोजित अग्रिम, अंकेक्षण आपत्तियां और जमा की जाने वाली राशि शामिल हैं.