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विधायक मद के लिए 405 करोड़ की राशि, ग्रामीण विकास विभाग ने किया जारी

रांची: राज्य की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधायक मद की कुल 405 करोड़ राशि जारी कर दी.

बता दें कि राज्य में हर विधायक को प्रतिवर्ष विधायक मद में 05 करोड़ की राशि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जारी किया जाता है. विधायक मद का 405 करोड़ की राशि सभी जिलों को भेज देने के बाद अब विधायक की अनुशंसा पर उनके क्षेत्र में जरूरी विकास कार्यों में तेजी आएगी

विधायक मद का पैसा जून महीने में ही निर्गत करने को लेकर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि उन्होंने बजट सत्र के दौरान ही कहा था कि विधायक मद का पैसा जारी होने में वह देर नहीं करेंगी. आज बिना देर किए विधायक मद का पैसा जारी कर दिया गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी विधायकों की अनुशंसा पर विकास कार्यों में अब तेजी आएगी और अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक नई योजनाओं का अनुशंसा कर सकेंगे.

झारखंड में प्रति वर्ष विधायक को 5 करोड़ देने का प्रावधान

झारखंड में सरकार द्वारा हर वर्ष विधायक मद में 05 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रावधान है. हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकास के लिए 05 करोड़ रुपये का फंड मिलता है. विधायक अपने स्वविवेक और जनता की जरूरतों के हिसाब से योजनाओं की अनुशंसा करते हैं और उपविकास आयुक्त के माध्यम से योजना पूरी की जाती है.

विधायक मद की राशि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी कर दिए गये हैं. इससे राज्य में स्थानीय विकास कार्यों को में तेजी आएगी. इससे ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं, जैसे सड़क, नाली, पेयजल, सामुदायिक भवन और स्ट्रीट लाइट जैसी जन-उपयोगी परियोजनाओं को पूरा कर जनता को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी.

ग्रामीण विकास विभाग और विभागीय मंत्री को धन्यवाद- राजेश कच्छप