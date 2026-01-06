ETV Bharat / state

झारखंड को नक्सल मुक्त की राह पर लाने वाले आईपीएस अब सीआरपीएफ में संभालेंगे अहम जिम्मेदारी! जानें, कौन हैं वे

रांचीः आईजी अभियान के पद पर रहते हुए झारखंड पुलिस को सबसे ज्यादा नक्सलियों के खिलाफ सफलता दिलवाने वाले जांबाज आईपीएस अफसर अमोल वेणुकांत होमकर अब नई भूमिका में नक्सलियों को चुनौती देंगे. आईपीएस अमोल वेणुकांत होमकर के केंद्रीय प्रति नियुक्ति पर जाने पर राज्य सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है.

सीआरपीएफ में आईजी बनाए गए ए.वी. होमकर

झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमोल वेणुकांत होमकर को सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें विरमित कर दिया है. आदेश के तहत वे झारखंड पुलिस में अपने मौजूदा पद से मुक्त होकर अब दिल्ली में सीआरपीएफ आईजी के तौर पर नई जिम्मेदारी संभालेंगे.

झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अमोल होमकर के विरमित करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई. अधिसूचना में उल्लेख है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र के आलोक में अमोल वेणुकांत होमकर (आईपीएस, झारखंड कैडर, 2004 बैच) की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति स्वीकृत की जाती है.

झारखंड सरकार गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की कॉपी (ETV Bharat)

आदेश में कहा गया है कि होमकर को झारखंड में जिस पद पर अभी तक पदस्थापित माना जा रहा था, उससे कार्यमुक्त किया जाता है, ताकि वे केंद्र में नई पोस्टिंग जॉइन कर सकें. राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी सेवाएँ अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन मानी जाएँगी और वे वहीं से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे.