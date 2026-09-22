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सोना सोबरन धोती साड़ी योजना: त्योहार को लेकर 68 लाख लाभुकों को मिलेगा महज 10 रुपया में धोती-साड़ी-लूंगी

झारखंड सरकार सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत गरीबों के बीच वस्त्र वितरण की तैयारी में है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

Jharkhand government preparing to distribute clothes to poor under Sona Sobran Dhoti Saree Scheme ahead of festivals
झारखंड मंत्रालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2026 at 12:13 AM IST

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रांचीः त्योहार का मौसम आते ही झारखंड सरकार गरीबों को धोती-साड़ी-लूंगी वितरित करने की तैयारी शुरू कर दी है. सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम छमाही में राज्य के करीब 68 लाख गरीब परिवारों के बीच वस्त्र वितरित किये जाएंगे.

इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को पर्व-त्योहारों के समय कपड़े उपलब्ध कराना है. इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय समीक्षोपरांत सभी जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. जिलों को आपूर्ति आदेश तैयार करने का निर्देश दिया गया है.

जारी निर्देश के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में बचे अवितरित वस्त्रों को ध्यान में रखकर डिमांड मांगी गई है. निदेशालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज वितरण रिपोर्ट के आधार पर शेष बची हुई साड़ियों, धोतियों और लुंगियों की संख्या नये आवंटन से घटायी जाएगी. यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने अक्टूबर में वस्त्रों का वितरण किया जाएगा.

मफतलाल इंडस्ट्रीज करेगा आपूर्ति

खाद्य एवं आपूर्ति निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में वस्त्रों की आपूर्ति मेसर्स मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड करेगा. योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) के प्रत्येक लाभुक परिवार को एक साड़ी और एक धोती अथवा लूंगी दी जाएंगी. जानकारी के मुताबिक कपड़ों की क्वालिटी की जांच के बाद ही वितरित किए जाएगे.

योजना के तहत 10 रुपया में पीडीएस दुकानदार के माध्यम से लाभुकों को धोती या साड़ी या लूंगी मिलेगा. इसमें एक रुपया प्रति वस्त्र डीलर कमीशन और दो रुपये प्रति वस्त्र परिवहन खर्च के रूप में दुकानदार के पास रहेगा शेष सात रुपये प्रति वस्त्र की राशि जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करायी जाएगी.

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पीडीएस के जरिए वस्त्रों का वितरण
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