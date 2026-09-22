ETV Bharat / state

सोना सोबरन धोती साड़ी योजना: त्योहार को लेकर 68 लाख लाभुकों को मिलेगा महज 10 रुपया में धोती-साड़ी-लूंगी

झारखंड मंत्रालय ( ETV Bharat )