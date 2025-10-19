ETV Bharat / state

दीपावली और छठ पर झारखंड सरकार का महिलाओं को तोहफा, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की अक्टूबर माह की किस्त जारी

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की अक्तूबर माह की किस्त जारी कर दी गई है.

Maiyan Samman Yojana
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना. (फोटो-जिला प्रशासन के सौजन्य से.)
ETV Bharat Jharkhand Team

October 19, 2025

रांचीः दीपावली और छठ जैसे पावन अवसर पर झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को विशेष उपहार दिया है. मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की महिलाओं को अक्टूबर माह की सम्मान राशि का भुगतान किया गया है.

जिला जनसंपर्क कार्यालय, रांची से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत रांची जिले की 3 लाख, 88 हजार, 406 महिलाओं के बैंक खातों में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से 2,500 रुपये प्रति लाभुक की दर से कुल 97 करोड़, 10 लाख, 15 हजार रुपये की राशि भेजी गई है.

अक्तूबर माह की किस्त का भुगतान

यह भुगतान मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत अक्टूबर माह की सम्मान राशि के रूप में की गई है. इस पहल का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और त्योहारों के मौके पर उन्हें आत्मनिर्भरता का अनुभव कराना है.

इस संबंध में रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो महिलाओं के सम्मान और सशक्तीकरण की दिशा में ठोस कदम साबित हो रही है. दीपावली और छठ जैसे पावन अवसर पर इस योजना से मिलने वाली राशि निश्चित रूप से महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान और घरों में खुशहाली लेकर आएगी.

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी पात्र लाभुकों को सम्मान राशि का भुगतान समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले. भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की गई है, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि या विलंब की संभावना समाप्त हो गई है.

3 लाख 88 हजार 406 लाभुकों को मिली राशि

अक्टूबर माह में रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में लाभुकों को भुगतान किया गया. जिनमें प्रमुख रूप से अनगड़ा (16,843), अरगोड़ा शहरी क्षेत्र (12,417), बड़गाईं शहरी क्षेत्र (9,413), बेड़ो (20,797), बुंडू (8,525), बुंडू नगर पंचायत (3,572), बुढ़मू (18,073), चान्हो (19,894), हेहल शहरी क्षेत्र (15,442), ईटकी (10,482), कांके (31,828), कांके शहरी क्षेत्र (1,325), खलारी (9,703), लापुंग (11,478), मांडर (23,395),

नगड़ी (18,159), नगड़ी शहरी क्षेत्र (8,168), नामकुम (18,021), नामकुम शहरी क्षेत्र (9,078), ओरमांझी (18,310), राहे (9,647), रातू (18,792), सिल्ली (21,382), सोनाहातू (13,192), तमाड़ (18,714) और सदर शहरी क्षेत्र (21,754) शामिल हैं. इस प्रकार कुल 3 लाख 88 हजार 406 लाभुक महिलाओं को योजना का सीधा लाभ प्राप्त हुआ है.

महिलाएं आर्थिक रूप से बन रहीं सशक्त

जिला प्रशासन की ओर से बताया गया है कि राज्य सरकार की इस योजना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती मिल रही है. योजना के तहत सम्मान राशि का उपयोग महिलाएं पारिवारिक जरूरतों, त्योहार की तैयारियों और स्वयं के उद्यमी कार्यों में कर पा रही हैं.

JHARKHAND GOVERNMENT
JHARKHAND GOVERNMENT GIFT TO WOMEN
MAIYAN YOJANA OCTOBER INSTALLMENT
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना
