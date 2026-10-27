चक्रवात अर्नब को लेकर अलर्ट मोड में झारखंड सरकार, सभी जिलों के डीसी को दी गयी हिदायत
चक्रवात अर्नब को लेकर झारखंड सरकार अलर्ड मोड पर है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 11:24 PM IST
रांचीः चक्रवाती तूफान अर्नब को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड में है. कैबिनेट की बैठक में अर्नब तूफान को लेकर चर्चा हुई और सभी जिलों के उपायुक्तों को सचेत रहने को कहा गया और एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए.
आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तूफान को लेकर दो दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं. साथ ही सभी उपायुक्तों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है तो राहत बचाव के लिए स्थानीय जिला प्रशासन तत्काल काम करेगी.
झारखंड मेडिको सिटी को लेकर राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला
झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक, तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आयोजित कैबिनेट की बैठक में झारखंड मेडिको सिटी एवं मेडिकल टूरिज्म परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से राज्य में आधुनिक अस्पतालों, सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाओं और अत्याधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी के विकास का मार्ग प्रशस्त करने का लक्ष्य तय किया गया है.
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि पिछले दो वर्षों से वह मेडिको सिटी परियोजना पर लगातार काम कर रहे थे. परियोजना के प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गई, तकनीकी पहलुओं पर विचार किया गया और झारखंड में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने की दिशा में प्रयास किए गए. मेडिको सिटी की आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए ₹284 करोड़ 17 लाख 24 हजार 900 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिए तैयार किया गया है.
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि आधुनिक अस्पतालों के विकास के लिए केवल भवन बनाना पर्याप्त नहीं है इसके लिए उपयुक्त भूमि, निर्बाध बिजली, स्वच्छ पानी, सड़क संपर्क, मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी, प्रशिक्षित मानव संसाधन, चिकित्सा उपकरणों के रखरखाव और मरीजों के अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है.उन्होंने कहा कि झारखंड में बड़े अस्पतालों और विशेषज्ञ चिकित्सा संस्थानों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा.
आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होने से मरीजों को बेहतर विकल्प मिलेंगे और राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े रोजगार एवं निवेश के अवसर भी बढ़ सकते हैं.मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण इलाज, प्रशिक्षित विशेषज्ञ, पारदर्शी व्यवस्था, मरीजों की सुरक्षा और समयबद्ध चिकित्सा सेवाएं महत्वपूर्ण होंगी.
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि RIMS सहित राज्य के मौजूदा चिकित्सा संस्थानों को मजबूत करने के साथ-साथ मेडिको सिटी जैसी नई परियोजनाओं का विकास झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. मेडिको सिटी परियोजना से राज्य में आधुनिक अस्पतालों, सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं, डिजिटल हेल्थ और मेडिकल टूरिज्म के विकास की संभावनाएं जुड़ी हैं. इसके प्रभावी क्रियान्वयन से मरीजों को अपने राज्य में बेहतर उपचार विकल्प मिल सकते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेषज्ञ मानव संसाधन का विकास हो सकता है और झारखंड चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ा सकता है.
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