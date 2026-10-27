ETV Bharat / state

चक्रवात अर्नब को लेकर अलर्ट मोड में झारखंड सरकार, सभी जिलों के डीसी को दी गयी हिदायत

आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ( ETV Bharat )

रांचीः चक्रवाती तूफान अर्नब को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड में है. कैबिनेट की बैठक में अर्नब तूफान को लेकर चर्चा हुई और सभी जिलों के उपायुक्तों को सचेत रहने को कहा गया और एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए.

आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तूफान को लेकर दो दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं. साथ ही सभी उपायुक्तों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है तो राहत बचाव के लिए स्थानीय जिला प्रशासन तत्काल काम करेगी.