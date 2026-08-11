ETV Bharat / state

झारखंड सरकार के मंत्री ने बीजेपी को बताया महामारी और वायरस, कहा- प्रदर्शन के लिए बंगाल से लाए गए छात्र

रांची में जेपीएससी मुद्दे पर सत्तापक्ष-विपक्ष में टकराव की स्थिति है. वहीं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा को सबसे बड़ा वायरस बताया है.

Student protest
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: जेपीएससी मुद्दे को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है. इन सबके बीच कांग्रेस नेत्री और राज्य सरकार के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए उसे देश की सबसे बड़ी महामारी और आज के दिन का सबसे बड़ा वायरस बताया है.

छात्रों के आंदोलन में घुसपैठ और उकसाने का आरोप

मानसून सत्र में भाग लेने पहुंची शिल्पी नेहा तिर्की ने विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि छात्र-छात्राओं के आंदोलन में घुसकर लगातार भीड़ को उकसाने का प्रयास किया गया. यहां तक कि बंगाल से छात्र-छात्राओं को यहां लाया गया गया, जिसकी पोल खुल गई है. उन्होंने भाजपा पर छात्र-छात्राओं के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, “इसीलिए मैं कहती हूं कि सबसे बड़ा वायरस है, महामारी है तो वह भाजपा है.”

शिल्पी नेहा तिर्की (ETV Bharat)

पुलिस ने संयम बरता, बल का न्यूनतम प्रयोग

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से छात्रों के आंदोलन को लेकर जो निर्देश दिया गया था, उसके तहत पुलिस ने संयम बरतते हुए काम किया है. उन्होंने बताया कि छात्रों के आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व भीड़ में घुसे हुए थे और इसे उग्र बनाने की कोशिश कर रहे थे. यह सबकुछ सामने है. इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही थी और भीड़ को उग्र करने के लिए लोग डटे हुए थे. पुलिस ने बहुत ही संयम दिखाया और बल का न्यूनतम प्रयोग हुआ है. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि काफी चीज नियंत्रण में है और हम लोगों ने स्थिति को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं.”

छात्रों से अपील, राजनीतिक चक्रव्यूह में न पड़ें

शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि अभी भी छात्र-छात्राओं के साथ सरकार का संवाद पोर्टल खुला हुआ है. उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे राजनीतिक चक्रव्यूह में न पड़ें और सरकार के साथ सीधा संवाद करके चीजों का हल निकालने का काम करें. उन्होंने कहा मुझे लगता है कि समाधान हो जायेगा.

ये भी पढ़ें:
मानसून सत्र: जेपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज, बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर किया हंगामा

झारखंड विधानसभा में हंगामा, प्रश्नकाल की कार्यवाही ठप, छात्रों के लाठीचार्ज पर BJP का प्रदर्शन, सत्ता पक्ष ने भी की नारेबाजी

TAGGED:

JHARKHAND GOVERNMENT MINISTER
BJP EPIDEMIC AND VIRUS
रांची में जेपीएससी मुद्दा
छात्रों के आंदोलन में घुसपैठ
STUDENT PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.