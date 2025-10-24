ETV Bharat / state

सादगी की मिसाल हैं मंत्री राधाकृष्ण किशोर, खुद खरीदते हैं सब्जी!

वैसे तो मंत्री और विधायक हमेशा गाड़ी और गार्ड्स से घिरे रहे हैं. लेकिन एक ये मंत्री हैं जो खुद बाजार जाकर सब्जी खरीदते हैं.

डोरंडा बाजार में सब्जी खरीदते हुए मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 24, 2025 at 6:04 PM IST

रांचीः मौजूदा दौर में सत्ता के रंग से सभी वाकिफ हैं. राजधानी की सड़कों पर हर दिन इसकी बानगी दिखती है. शायद ही किसी माननीय की गाड़ी बिना हूटर बजाए चलती हो. सोचिए, मंत्री का जलवा कैसा रहता होगा.

स्कॉट करने वाले पुलिसकर्मी आम लोगों को ऐसे हटने का इशारा करते हैं मानों नहीं हटे तो सीधे टांग लेंगे लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं. यहां भी एक्सेप्शन है. इनमें एक नाम है मंत्री राधाकृष्ण किशोर का. बाजार में निकलते हैं तो आम शहरी की तरह. रांची स्थित डोरंडा के बाजार में सब्जी खरीददते जब कैमरे में कैद हुए तो सादगी वाले सवालों का सादगी के साथ ही जवाब दिया.

मंत्री राधाकृष्ण किशोर (ETV Bharat)

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि "मैं नियमित तौर पर डोरंडा बाजार में आता हूं. अच्छा लगता है. बचपन से खुद सब्जी खरीदता हूं. कई पहचान वाले मिल जाएंगे. घर का काम करने में पोस्ट बीच में कहां आता है. मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति हूं. यह मेरे परिवार का काम है. मेरा व्यक्तिगत काम है. मुझे यह करना अच्छा लगता है. सब्जियों को देखकर और चुनकर खरीदने का मजा ही कुछ और है. पोस्ट अपनी जगह है. मैं एक पारिवारिक आदमी हूं. सरकारी आदमी अपनी जगह पर है".

बिना सुरक्षाकर्मी के खरीदारी पर जवाब

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जब विधायक थे, तब भी पलामू के सब्जी बाजार में जाया करते थे. मौका मिलने पर मेन रोड के डेली मार्केट में भी जाते हैं. मेरा अपना निजी अनुभव है कि अपराध प्राचीन काल से होते आ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि रांची और झारखंड अपराध से अछूता है. इसके बावजूद हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का कमिटमेंट है शांति का. अपराध और भयमुक्त झारखंड का. उसी का परिणाम है कि मुझे ऐसे अवसरों पर सुरक्षाकर्मियों की जरुरत नहीं पड़ती है. उग्रवाद वाले क्षेत्रों में जाते वक्त सुरक्षाकर्मियों की जरुरत जरुर पड़ती है. यह मेरा निजी काम है. यहां सुरक्षाकर्मी की कोई आवश्यकता नहीं है.

मौजूदा दौर में बिरले ही ऐसे नेता मिलेंगे जो आम शहरी की तरह पेश आते हों. रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह भी बिना हूटर बजाए सफर करते हैं. मंत्री थे, तब भी नहीं. लेकिन झारखंड सरकार का शायद ही कोई मंत्री आपको आम शहरी की तरह घर के लिए सब्जी खरीददते दिखे. बहरहाल, मंत्री राधाकृष्ण किशोर की यह सादगी बता रही है कि स्वच्छ राजनीति कितनी मायने रखती है.

