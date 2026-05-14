अवैध भवन को नियमित करने में जुटी हेमंत सरकार, नगर विकास मंत्री ने पोर्टल किया लॉन्च, 60 दिनों के अंदर कर सकते हैं आवेदन
झारखंड सरकार ने अवैध भवनों को नियमित करने के लिए बड़ी पहल की है. लोग 60 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं.
Published : May 14, 2026 at 2:25 PM IST
रांची : यदि बिना नक्शा पास कोई भवन आपके पास हो तो इसे नियमितीकरण के लिए आपके पास अच्छा मौका है. झारखंड सरकार ने ऐसे भवनों को वैध करने के लिए बड़ी पहल की है. गुरुवार को नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने इसकी शुरुआत करते हुए Building Plan Approval Management System (BPAMS) पोर्टल का शुभारंभ किया है. इसके माध्यम से 60 दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन जमा की जा सकती है.
झारखंड रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रूल्स 2026 को मंजूरी मिलने के बाद इस दिशा में विभागीय स्तर पर की गई इस पहल की शुरुआत करते हुए नगर विकास मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार ने इस संदर्भ में कोई खास पहल नहीं की जिसके कारण जनता ने रुचि नहीं दिखाई. झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस पहल से हमें उम्मीद है कि राज्य में बिना नक्शा पास करीब सात लाख भवन मालिकों को इसका फायदा मिलेगा और वे इसमें आवेदन कर इसका लाभ उठायेंगे.
इस मौके पर नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में नक्शा के अभाव में लंबे समय से अवैध रूप से बने भवन को वैध करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसे अंतिम अवसर के रूप में माना जा सकता है. इसके तहत निर्धारित शुल्क देकर अधिकतम 300 वर्ग मीटर और G+2 के साथ 10 मीटर तक उंचे भवन को नियमित किया जायेगा. 60 दिनों के अंदर प्राप्त आवेदन पर छह महीने के भीतर निर्णय लिया जा सकेगा. इस अवसर पर सूडा के निदेशक सुरज कुमार ने इसके तकनीकी प्रावधानों और विभाग की तैयारी से लोगों को अवगत कराया.
इन स्थल पर बने भवन नहीं होंगे नियमित
- सरकारी भूमि या सार्वजनिक उपक्रमों, आवास बोर्ड झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, नगरीय विकास प्राधिकार, स्थानीय निकाय, बंदोबस्ती, वक्फ बोर्ड आदि की संपत्ति पर अतिक्रमण
- टैंक बेड और जलग्रहण क्षेत्र
- स्वीकृत योजना के अनुसार पार्किंग के लिए निर्धारित क्षेत्र
- जहां सीएनटी/एसपीटी अधिनियम के प्रावधान के विचलन में हस्तांतरित भूमि पर निर्माण
- स्थल/ भवन के स्वामित्व के संबंध में कानूनी मुकदमेबाजी /विवाद के अधीन स्थल
झारखंड चैंबर सहित विभिन्न व्यवसायी संगठनों ने किया स्वागत
झारखंड मंत्रालय में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और विभिन्न व्यवसायी संगठन से जुड़े लोग मौजूद थे. झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार के इस पहल का स्वागत करते नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार एवं अन्य पदाधिकारियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया. इस मौके पर चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि सरकार ने यह अच्छी पहल की है. लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी और वैसे लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो नक्शा के अभाव में बने बिल्डिंग को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे. उन्हें इसके माध्यम से नियमितीकरण का मौका मिलेगा.
पूर्व चैम्बर अध्यक्ष सह व्यवसायी किशोर मंत्री ने कहा कि इसके लिए पहले प्रयास किए गए थे और तत्कालीन नगर विकास सचिव विनय चौबे के समय 500 वर्गमीटर के साथ 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग का प्रावधान तय करके कैबिनेट भेजा गया था, जो कुछ कारणों से पास नहीं हो सका. जिसे बाद में 10 मीटर ऊंचा और 300 वर्गमीटर तय कर इसकी शुरुआत करने का निर्णय लिया गया. जाहिर तौर पर इस शुरुआत से वैसे लोगों को लाभ मिलेगा जो नक्शा पास नहीं होने की वजह से अवैध भवन में रहते थे, उन्हें अपना घर नियमित करने का अवसर मिलेगा. गौरतलब है कि राज्य के शहरी इलाकों में करीब 7 लाख बिल्डिंग हैं.
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