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हुनर की पाठशाला: सरकारी आईटीआई गढ़ रहे युवाओं का भविष्य, रोजगार की राह हो रही आसान

झारखंड के सरकारी आईटीआई युवाओं को कम शुल्क पर ट्रेनिंग दे रहे हैं. इससे कई युवाओं का भविष्य बदला है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 19, 2026 at 5:00 PM IST

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रांची: आज के दौर में केवल शैक्षणिक डिग्री नौकरी की गारंटी नहीं है. उद्योगों की बदलती जरूरतों के बीच तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे समय में झारखंड के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) हजारों युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं.

सरकारी आईटीआई की विशेषता

कम शुल्क, आधुनिक प्रशिक्षण, उद्योगों की जरूरत के अनुरूप पाठ्यक्रम और रोजगारोन्मुखी शिक्षा के कारण सरकारी आईटीआई अब युवाओं के लिए बेहतर भविष्य का मजबूत आधार बनते जा रहे हैं. राज्य सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन संचालित 79 सरकारी आईटीआई आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं. इनमें रांची के हेहल स्थित मॉडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के कारण राज्य के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में गिना जाता है.

संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

सरकारी आईटीआई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां बेहद कम शुल्क में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों से मात्र 20 रुपये प्रतिमाह तथा सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से 40 रुपये प्रतिमाह शुल्क लिया जाता है. इतनी कम फीस में आधुनिक मशीनों पर प्रशिक्षण, प्रयोगशालाओं की सुविधा और अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में पढ़ाई निजी संस्थानों की तुलना में इसे अधिक सुलभ बनाती है.

Jharkhand's government ITIs providing technical education to youth at low fees
मशीन के बारे में छात्रों को दी जा रही जानकारी (ETV BHARAT)

मॉडल आईटीआई का संचालन

हेहल स्थित मॉडल आईटीआई का संचालन झारखंड सरकार के नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा किया जाता है. यहां विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें उद्योगों में उपयोग होने वाली मशीनों और तकनीकों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है.

प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों, गुणवत्ता नियंत्रण, मशीनों के रखरखाव, उत्पादन प्रक्रिया और समस्या समाधान जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी जाती हैं, ताकि विद्यार्थी प्रशिक्षण पूरा करते ही उद्योगों में कार्य करने के लिए तैयार हों. वर्तमान में संस्थान में लगभग एक हजार छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं.

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23 रोजगारपरक ट्रेडों में प्रशिक्षण

यहां 23 रोजगारपरक ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है. इनमें इलेक्ट्रिशियन, फिटर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वायरमैन, ड्राफ्ट्समैन (सिविल), सर्वेयर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स, शीट मेटल वर्कर, फिजियोथेरेपी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, वेल्डर, स्मार्टफोन रिपेयरिंग, आईओटी (स्मार्ट सिटी), फाउंड्रीमैन, प्लंबर, पेंटर, जनरल टेक्नीशियन और पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक ट्रेड शामिल हैं.

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संयुक्त प्रशिक्षण भवन (ETV BHARAT)

राज्य के औद्योगिक विकास के साथ तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. झारखंड खनन, इस्पात, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र का प्रमुख राज्य है. यहां टाटा स्टील, सेल, सीसीएल, बीसीसीएल, मेकॉन, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) सहित अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता बनी रहती है. इसके अलावा देशभर की निजी कंपनियां भी कैंपस चयन के माध्यम से प्रशिक्षित विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराती हैं.

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मशीन को फिनिशिंग करते छात्र (ETV BHARAT)

अप्रेंटिसशिप के माध्यम से करियर की शुरुआत

आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कई युवा अप्रेंटिसशिप के माध्यम से अपने करियर की शुरुआत करते हैं. प्रशिक्षण के बाद उन्हें विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों में अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिससे स्थायी रोजगार की संभावनाएं और मजबूत होती हैं. वहीं, अनेक विद्यार्थी स्वरोजगार का रास्ता चुनते हैं और इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, वेल्डिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, एयर कंडीशनिंग तथा अन्य तकनीकी सेवाओं के क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं.

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ग्राफिक्स इमेज (ETV BHARAT)

आधुनिक बनाने का निर्देश

झारखंड सरकार भी कौशल विकास को प्राथमिकता दे रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी आईटीआई संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक बनाने का निर्देश दिया है. सरकार प्रत्येक जिले में एक आईटीआई को मॉडल संस्थान के रूप में विकसित करने, हाई वैल्यू कोर्स शुरू करने, उद्योगों की जरूरत के अनुसार नए ट्रेड जोड़ने और संस्थानों की ग्रेडिंग कराने की दिशा में काम कर रही है. इससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

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मशीनी जानकारी सीखते युवा (ETV BHARAT)

आने वाले समय में तकनीशियनों की भारी मांग

शिक्षाविद डॉ राजकुमार शर्मा का मानना है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक व्हीकल, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), ऑटोमेशन, सोलर एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में कुशल तकनीशियनों की भारी मांग होगी. इसे देखते हुए आईटीआई के पाठ्यक्रमों को भी समय-समय पर अपडेट किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी भविष्य की तकनीकी जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सकें. हालांकि कई सरकारी आईटीआई अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.

कई संस्थानों में प्रशिक्षकों के पद रिक्त हैं, कुछ जगहों पर उपकरणों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है और कई भवनों का नवीनीकरण भी जरूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन कमियों को दूर कर उद्योगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए तो झारखंड के आईटीआई देश के अग्रणी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल हो सकते हैं.

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प्रैक्टिस करते छात्र (ETV BHARAT)

हेहल मॉडल आईटीआई का बेहतर प्रयास

हेहल मॉडल आईटीआई इस दिशा में लगातार बेहतर प्रयास कर रहा है. यहां विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा, नई तकनीकों पर प्रयोग, तकनीकी प्रतियोगिताओं में भागीदारी और व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है. इससे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे रोजगार बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होते हैं.

मॉडल राजकीय आईटीआई, हेहल के प्राचार्य परमानंद रजक का कहना है कि संस्थान का उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र देना नहीं, बल्कि उद्योगों की जरूरत के अनुरूप दक्ष तकनीशियन तैयार करना है. उनके अनुसार आधुनिक मशीनों पर प्रशिक्षण, अनुशासन और प्रैक्टिकल आधारित शिक्षा के कारण यहां के विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं.

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युवाओं के लिए स्किल बेस्ड ट्रेनिंग उपलब्ध कराना: संजय प्रसाद

छात्र विनय का कहना है कि कम शुल्क में इतनी अच्छी तकनीकी शिक्षा मिलना उनके जैसे विद्यार्थियों के लिए बड़ी उपलब्धि है. वहीं छात्रा ऋतु बताती हैं कि यहां थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे सीखना आसान हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है.

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव का कहना है कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक युवा को कौशल आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है. आईटीआई संस्थानों को आधुनिक बनाया जा रहा है और उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, ताकि राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके.

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मशीन ठीक करने की ट्रेनिंग (ETV BHARAT)

झारखंड में संचालित 79 सरकारी आईटीआई

आज झारखंड के 79 सरकारी आईटीआई केवल प्रशिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के सपनों को साकार करने वाले संस्थान बन चुके हैं. यहां से प्रशिक्षित विद्यार्थी देश के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों, रेलवे, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, निर्माण और निजी कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

वहीं, बड़ी संख्या में युवा स्वरोजगार अपनाकर दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं. यदि सरकार की आधुनिकीकरण योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी होती हैं और रिक्त पदों पर नियुक्तियां होती हैं, तो आने वाले वर्षों में झारखंड कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है.

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