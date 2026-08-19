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छात्र आंदोलन का असर: CGL, 11वीं से 13वीं JPSC के अलावा TDPL की सारी परीक्षाएं रद्द, आठ अधिसूचनाएं जारी

झारखंड सरकार द्वारा सीजीएल के अलावा टीडीपीएल की सारी परीक्षाएं रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट

Jharkhand government issued notification cancelling all TDPL examinations with JSSC CGL
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2026 at 1:22 AM IST

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रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर 17 अगस्त को कैबिनेट की विशेष बैठक में लिए गए फैसलों से जुड़ी अधिसूचना 18 अगस्त की देर रात जारी कर दी गई है. सरकार के इस फैसले से कुल 45 प्रतियोगी परीक्षाओं और उनके परिणामों पर सीधा असर पड़ा है.

हेमंत कैबिनेट ने कुल 22 परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है. इनमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी के साथ-साथ सीडीपीओ और सीजीएल की परीक्षा भी शामिल है. इसके अलावा 06 परीक्षाओं को स्थगित किया गया है. इन परीक्षाओं की जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपी गई है. साथ ही अतिरिक्त 17 परीक्षाओं की सीआईडी से जांच कराने का फैसला लिया है. इस तरह CID कुल 23 परीक्षाओं की जांच करेगी.

सरकार की ओर से कुल आठ नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसमें टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई तमाम उन परीक्षाओं का जिक्र है, जिसको सरकार ने रद्द कर दिया है. सरकार ने उन परीक्षा परिणामों को भी रद्द कर दिया है, जिनका प्रारंभिक कार्य टीडीपीएल से अलग एजेंसी के द्वारा किया गया है.

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अधिसूचना संख्या 01 (ETV Bharat)

TDPL से जुड़ी परीक्षाएं - अधिसूचना संख्या - 5402

  1. झारखंड के विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण (Non-Teaching) पदों पर भर्ती. 09/2025.
  2. सहायक निदेशक / वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (बैकलॉग) भर्ती 10/2025.
  3. सहायक निदेशक / वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (नियमित) भर्ती 11/2025.
  4. औषधि निरीक्षक (ड्रग इंस्पेक्टर) भर्ती. 12/2025.
  5. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक (बैकलॉग) भर्ती 02/2026.
  6. राजकीय पॉलीटेक्निक / राजकीय महिला पॉलीटेक्निक में व्याख्याता (बैकलॉग) भर्ती 03/2026.
  7. राजकीय पॉलीटेक्निक / राजकीय महिला पॉलीटेक्निक में व्याख्याता (नियमित) भर्ती 04/2026.
  8. चिकित्सा महाविद्यालयों (सुपर स्पेशलिस्ट विभाग) में सहायक प्राध्यापक भर्ती 07/2026.

TDPL से जुड़ी परीक्षाएं - अधिसूचना संख्या - 5403

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अधिसूचना संख्या 02 (ETV Bharat)
  1. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती 22/2023.
  2. सहायक वन संरक्षक भर्ती 03/2024.
  3. वन क्षेत्र पदाधिकारी (फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर) भर्ती 04/2024.
  4. सहायक सरकारी अभियोजक / एपीपी (बैकलॉग) भर्ती 05/2025.
  5. सहायक सरकारी अभियोजक / एपीपी (नियमित) भर्ती 06/2025.
  6. झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सिविल सेवा) परीक्षा-2025 01/2026.
  7. झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सिविल सेवा) परीक्षा (बैकलॉग)-2025 05/2026.
  8. झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सिविल सेवा) परीक्षा (बैकलॉग)-2023 06/2026.

TDPL से जुड़ी परीक्षाएं - अधिसूचना संख्या - 5404

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अधिसूचना संख्या 03 (ETV Bharat)
  1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी (फूड सेफ्टी ऑफिसर) भर्ती 18/2023.
  2. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) भर्ती 21/2023.
  3. संयुक्त असैनिक सेवा (सिविल सेवा) परीक्षा-2023 01/2024.

सीजीएल की परीक्षा रद्द करने की वजह

इसके अलावा जेएसएससी द्वारा ली गई सीजीएल परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है. नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र किया गया है कि सीजीएल परीक्षा में अनियमितता की शिकायत पर गठित एसआईटी की जांच और वर्तमान में जेपीएससी में हुई अनियमितता की सीआईडी द्वारा अनुसंधान के क्रम में सरकार के समक्ष लाए गए तथ्यों के आधार पर सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है.

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अधिसूचना संख्या 04 (ETV Bharat)

रिफॉर्म और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की तैयारी

साथ ही जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई अनियमितता को लेकर दर्ज कांड की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का फैसला लिया गया है. इसके लिए हाई कोर्ट से आग्रह किया जाएगा. दोनों आयोग में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन होगा. दोनों आयोग में रिफॉर्म के लिए IAS अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी.

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अधिसूचना संख्या 05 (ETV Bharat)

बता दें कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ पिछले 25 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं. पिछले दिनों रिफॉर्म मंच के बैनर तले छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास की घोषणा की थी. इसी घोषणा के बाद सरकार ने छात्रों से बातचीत की पहल की थी.

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अधिसूचना संख्या 06 (ETV Bharat)

हालांकि छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से सरकार की ओर से गठित मंत्रियों की कमेटी की बातचीत नहीं हो पाई थी. क्योंकि मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में आपात कैबिनेट की बैठक बुला ली थी और घंटों मंथन के बाद उन्होंने खुद तमाम विवादित परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी.

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अधिसूचना संख्या 07 (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा होते ही राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों ने खुशी मनाई थी. लेकिन यह कहते हुए आंदोलन को जारी रखा था कि सरकार के नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही तय किया जाएगा कि आंदोलन स्थगित होगा या नहीं. हालांकि 18 अगस्त को छात्रों ने यह भी कहा था कि सिर्फ परीक्षाएं रद्द करने से काम नहीं चलेगा. सरकार को जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को देनी होगी.

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अधिसूचना संख्या 08 (ETV Bharat)

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