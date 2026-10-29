अर्नब चक्रवात से फसलों की क्षति का आकलन करने में जुटी झारखंड सरकार, मंत्री इरफान ने सभी उपायुक्तों को जारी किया निर्देश
झारखंड में अर्नब चक्रवात के कारण संभावित फसलों के नुकसान का आकलन करने में राज्य सरकार जुट गई है. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : October 29, 2026 at 6:50 PM IST
रांचीः चक्रवाती तूफान अर्नब से होनेवाले फसलों के नुकसान का आकलन करने में हेमंत सरकार जुट गई है. आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर निर्देशित किया है. उन्होंने कहा कि अर्नब तूफान के संभावित प्रभाव भारी बारिश, तेज हवा व वज्रपात की आशंका को देखते हुए झारखंड सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है.
नुकसान का आकलन करने के निर्देश
विशेषकर राज्य के विभिन्न जिलों में धान की फसल को हुए संभावित नुकसान को लेकर मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने गंभीर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से व्यापक स्थलीय सर्वेक्षण कराने, फसलों को हुए वास्तविक नुकसान का आकलन करने तथा प्रभावित किसानों को नियमानुसार उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश दिया है.
मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि किसान पूरे साल मेहनत कर के अपनी फसल तैयार करते हैं. ऐसे में प्राकृतिक आपदा के कारण यदि उनकी धान की फसल बर्बाद होती है, तो यह उनके परिवार की आजीविका और आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रहार है. सरकार किसानों की पीड़ा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है. किसी भी प्रभावित किसान को उसके हाल पर नहीं छोड़ा जाएगा.
उन्होंने निर्देश दिया है कि झारखंड के सभी जिलों में प्रशासनिक टीमें गांव-गांव जाकर खेतों का स्थलीय निरीक्षण करें. धान की फसल, कृषि भूमि और किसानों को हुए नुकसान का निष्पक्ष व पारदर्शी आकलन करें और प्रभावित किसानों की सूची तैयार कर सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप मुआवजा व राहत उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें. मंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वास्तविक नुकसान का आकलन होना चाहिए, ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी सहायता से वंचित न रहें.
तूफान को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं अलर्ट मोड पर
अर्नब तूफान को लेकर स्वास्थ्य सेवा को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जिला प्रशासन व संबंधित विभागीय अधिकारियों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने व आपदा प्रबंधन की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है. स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी मंत्री ने विशेष सतर्कता बरतने को कहा है.
सभी सिविल सर्जनों को निर्देश जारी
सभी जिलों के सिविल सर्जनों को अलर्ट मोड में रहने, सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. प्रत्येक सदर अस्पताल व संबंधित सरकारी अस्पतालों में कम-से-कम 10 अतिरिक्त बेड, आवश्यक दवाइयां, जीवनरक्षक औषधियां, ऑक्सीजन, एंबुलेंस व चिकित्सा उपकरण उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं. चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की पर्याप्त तैनाती के साथ वज्रपात, सर्पदंश व वर्षाजनित बीमारियों से निपटने की विशेष तैयारी रखने को भी कहा गया है.
इसके साथ ही संवेदनशील व जलजमाव वाले क्षेत्रों, निचले इलाकों व नदी-नालों के आसपास विशेष निगरानी रखने, जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं. मंत्री ने सभी उपायुक्तों से प्रत्येक प्रखंड से लगातार रिपोर्ट प्राप्त करने और क्षति का समेकित प्रतिवेदन राज्य सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है. किसी भी गंभीर घटना, जनहानि अथवा बड़े नुकसान की सूचना तत्काल राज्य मुख्यालय को देने के भी निर्देश दिए गए हैं.
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