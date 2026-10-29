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अर्नब चक्रवात से फसलों की क्षति का आकलन करने में जुटी झारखंड सरकार, मंत्री इरफान ने सभी उपायुक्तों को जारी किया निर्देश

विशेषकर राज्य के विभिन्न जिलों में धान की फसल को हुए संभावित नुकसान को लेकर मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने गंभीर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से व्यापक स्थलीय सर्वेक्षण कराने, फसलों को हुए वास्तविक नुकसान का आकलन करने तथा प्रभावित किसानों को नियमानुसार उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश दिया है.

मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि किसान पूरे साल मेहनत कर के अपनी फसल तैयार करते हैं. ऐसे में प्राकृतिक आपदा के कारण यदि उनकी धान की फसल बर्बाद होती है, तो यह उनके परिवार की आजीविका और आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रहार है. सरकार किसानों की पीड़ा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है. किसी भी प्रभावित किसान को उसके हाल पर नहीं छोड़ा जाएगा.

उन्होंने निर्देश दिया है कि झारखंड के सभी जिलों में प्रशासनिक टीमें गांव-गांव जाकर खेतों का स्थलीय निरीक्षण करें. धान की फसल, कृषि भूमि और किसानों को हुए नुकसान का निष्पक्ष व पारदर्शी आकलन करें और प्रभावित किसानों की सूची तैयार कर सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप मुआवजा व राहत उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें. मंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वास्तविक नुकसान का आकलन होना चाहिए, ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी सहायता से वंचित न रहें.

तूफान को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं अलर्ट मोड पर

अर्नब तूफान को लेकर स्वास्थ्य सेवा को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जिला प्रशासन व संबंधित विभागीय अधिकारियों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने व आपदा प्रबंधन की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है. स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी मंत्री ने विशेष सतर्कता बरतने को कहा है.