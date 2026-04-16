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ट्रेजरी घोटाला पर सरकार गंभीर, राज्य के सभी 33 कोषागार की हो रही जांच, बीजेपी ने कसा तंज

रांची: राज्य में सरकारी कोषागार से हर दिन आ रहे अवैध निकासी के मामले ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. बोकारो, हजारीबाग और रांची में मामला सामने आने के बाद हेमंत सरकार राज्य के सभी 33 कोषागारों की जांच करा रही है. इन कोषागारों से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा की गई निकासी की जांच की जा रही है.

इसे लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस अवैध निकासी में जो भी शामिल होंगे उन्हें पाताल से भी ढूंढ़कर कानून संगत सजा दिलायी जायेगी. उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जिसे लेकर सरकार गंभीर है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस वजह से ट्रेजरी से निकासी को लेकर आ रही परेशानी तकनीकी पहलू है, जिसे वित्त विभाग के अधिकारी देख रहे हैं. जल्द ही सबकुछ सामान्य हो जाएगा.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

इधर, हर दिन ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले प्रकाश में आने पर प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है. पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा कि यह सिर्फ दिखावा है क्योंकि यदि जांच करने की मंशा होती तो इस तरह का स्टेटमेंट सरकार की ओर से नहीं आता कि हम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की भी जांच करायेंगे.

अमित मंडल ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए. मगर सरकार इस जांच के प्रति उतनी गंभीर नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि जब से इस राज्य का गठन हुआ है उस समय से कोषागार से हुए निकासी की जांच कराई जाए.

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