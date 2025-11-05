ETV Bharat / state

क्या इस बार होगी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति? पिछले पांच साल से रिक्त सूचना आयोग के लिए चौथी बार सरकार ने मांगे आवेदन

झारखंड में सूचना आयुक्तों के खाली पद भरने के लिए सरकार ने आवेदन मांगे हैं. ये पद पिछले करीब पांच साल से खाली पड़े हैं.

JHARKHAND INFORMATION COMMISSION
झारखंड राज्य सूचना आयोग कार्यालय (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 5, 2025 at 2:08 PM IST

रांचीः झारखंड में सूचना आयुक्तों के खाली पद को भरने के लिए सरकार ने एक बार फिर पहल शुरू की है. हालांकि यह प्रक्रिया फिर उसी जगह से शुरू हुई है जहां से कार्मिक विभाग ने साल 2020, 2022 और 2024 में प्रारंभ की थी. करीब पांच साल से खाली पड़े मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के छह पदों के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने 26 नवंबर 2025 तक आवेदन मांगा है.

3 वर्ष की अवधि के लिए होगी नियुक्ति

सरकार के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो के द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार, पिछले साल 29 जून को निकाले गए विज्ञापन के तहत दाखिल आवेदन पत्र के आवेदक को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के लिए योग्यता निर्धारित करते हुए कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदक विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन,पत्रकारिता जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे, जिनकी नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के लिए होगी.

सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्य में बनी है पहेली

सूचना का अधिकार कानून एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए शासन प्रशासन के कामकाज को लिखित तौर पर जानने की शक्ति आम जनता को है मगर झारखंड में यह संवैधानिक अधिकार आम लोगों से दूर है. हालत यह है कि 8 मई 2020 को तत्कालीन प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद से राज्य सूचना आयोग में सुनवाई पूरी तरह से ठप है.

सुनवाई नहीं होने की वजह से आयोग में पांच हजार से अधिक अपील लंबित है. इधर सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक स्तर पर समय-समय पर आवेदन लेकर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जाती रही है.

इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा शीघ्र सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का आश्वासन दिया जाता रहा. न्यायालय के द्वारा भी समय-समय पर इसको लेकर निर्देश दिए जाते रहे हैं. इसके बावजूद पिछले पांच वर्षों से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पहेली बनकर रह गई है.

विडंबना यह है कि राज्य सरकार के द्वारा सूचना आयुक्तों के खाली पदों को भरने के लिए अब तक चार बार आवेदन मांगे जा चुके हैं. सबसे पहले जनवरी 2020 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के समय कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकाला था.

2022 में एक बार फिर मांगे गए थे आवेदन

आवेदन प्राप्त होने के बाद सरकार के द्वारा विधानसभा में मामला उठने पर यह भी जवाब दिया गया था कि एक मुख्य सूचना आयुक्त और पांच सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए समिति गठित है. मुख्य सूचना आयुक्त के लिए 63 आवेदक को शॉर्टलिस्ट किया गया था और पांच सूचना आयुक्त के लिए 354 आवेदन प्राप्त हुए थे. इसके बाद एक बार फिर नये सिरे से आवेदन 2022 में मांगे गए. सरकार इन प्रस्तावों को लागू करने में भी सफल नहीं रही है. चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष नामित नहीं होने की बात कही गई.

इस बार क्या सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो सकेगी

इन सबके बीच विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पिछले साल 2024 में एक बार फिर सरकार को सूचना आयोग की याद आने लगी. कार्मिक विभाग ने विज्ञापन संख्या 328129/29.06.2024 के माध्यम से सूचना आयुक्तों के पद को भरने की कवायद शुरू की, जिसमें 31 जुलाई तक आवेदकों से आवेदन मांगा गया. एक बार फिर सरकार के द्वारा बुद्धवार से प्रक्रिया शुरू की गई है अब देखना होगा कि इस बार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होती है या आयोग कार्यालय इसी तरह से वीरान रहेगा.

