ETV Bharat / state

हजारीबाग के युवक के 8 सुझावों को झारखंड सरकार ने किया स्वीकार, बजट के लिए मांगे गए थे आईडिया

सुश्रुत कुमार सिंह ने बताया 29 जनवरी को रांची में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि पूरे राज्य भर से 2000 से अधिक सजेशन प्राप्त हुए हैं, यह बेहद खुशी की बात है कि आम जनता की सहभागिता भी बजट बनाने में देखने को मिल रही है. उन सुझाव को शॉर्ट लिस्ट किया गया है. जिसमें 32 विभाग के लिए 34 सुझाव स्वीकार हुए हैं.

झारखंड सरकार चाहती है कि बजट बनाने में आम जनता से भी सुझाव मांगा जाए ताकि बजट बनाने में आम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके. इस बाबत सरकार ने अबुआ पोर्टल लॉन्च किया है. 9 जनवरी को हजारीबाग निवासी सुश्रुत कुमार सिंह ने सरकार को 25 सुझाव बजट बनाने में दिए थे. उनमें से 8 सुझाव झारखंड सरकार के वित्त मंत्रालय ने स्वीकार किए हैं और आने वाले समय में सरकार की नीति में ये देखे जा सकेंगे.

हजारीबाग: जिले के जुलू पार्क निवासी सुश्रुत कुमार सिंह के सुझाव को झारखंड सरकार ने स्वीकार किया है. दरअसल, झारखंड सरकार ने आम लोगों से बजट बनाने के लिए उनकी राय मांगी थी. पूरे राज्य भर से 2000 से अधिक बजट सजेशन सरकार को प्राप्त हुए हैं. जिसमें से सरकार ने 34 सुझावों को शॉर्टलिस्ट किया है, उन सजेशन में आठ सुश्रुत कुमार सिंह के हैं.

खाद्य संस्करण, स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बताए गए सुझाव को सरकार ने स्वीकार किया है. 28 जनवरी को रांची से फोन आया और इस बाबत जानकारी दी गई. 29 जनवरी को रांची में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यहां वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सम्मानित किया. कार्यक्रम में 10 से अधिक व्यक्ति उपस्थित हुए. मैं, हजारीबाग के वो एकमात्र युवा हैं, जिसे सम्मानित किया गया है. सम्मान मिलने से मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं. सुश्रुत कुमार सिंह

पहला सुझाव था फूड प्रोसेसिंग डिपार्मेंट को चावल, दाल के साथ मिलेट्स और न्यूट्रीशनल फूड को भी ऐड किया जाए ताकि गरीबों और गांव तक न्यूट्रिशन भी पहुंच सके.

दूसरा सुझाव था कि टेलीमेडिसिन और एआई के जरिए स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे झारखंड के गांव तक पहुंचे, ताकि झारखंड के नागरिकों को प्रदेश से दूर न जाना पड़े. गांव में भी अच्छी सुविधा स्वास्थ्य सुविधा मिल सके.

तीसरा सुझाव डिजिटल शिक्षा के तहत डिजिटल डिवाइस गांव से लेकर के शहर तक एक हो जाए. सभी लोग जो झारखंड सरकार के सुविधाओं का पूरा उपयोग कर सके. जैसे कि मंईयां सम्मान योजना हो या अन्य सुविधाओं का पूरा लाभ ले सके. ऑनलाइन काम खुद से कर सके, क्योंकि मोबाइल सभी के पास रहता है. वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र में भी इंटरनेट का दायरा बढ़ा है.

बेटे की कामयाबी से मां बाप खुश

सुश्रुत कुमार सिंह की मां वर्षा सिंह और पिता सुशील कुमार सिंह उनकी कामयाबी पर काफी उत्साहित हैं. इन्होंने बताया कि बेटा, बचपन से ही लिक से हटकर पढ़ाई करता है. वर्तमान समय में वह हजारीबाग में रहकर ही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है. विभिन्न प्लेटफार्म में उसने बेहतर काम किया है. हाल के दिनों में भारत सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड देखने का भी निमंत्रण मिला था.

सुश्रुत कुमार सिंह की बात की जाए तो उन्हें झारखंड इलेक्शन क्विज 2025, नेशनल स्पेस डे 2025, विकसित भारत क्विज 2025, माय गवर्नमेंट नेशनल यूनिटी डे 2024 समेत कई प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया है.

ये भी पढ़ें- Budget 2026: बजट की प्रमुख घोषणाएं, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा, जानें

बजट 2026: छोटे उद्योगों के लिए बड़ी घोषणा, लोन नियमों में बड़ी राहत

भारत बनेगा 'मेडिकल टूरिज्म' का ग्लोबल हब, 5 रीजनल हब बनाने की घोषणा