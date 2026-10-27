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धान खरीद की तैयारी में जुटी हेमंत सरकार, किसानों को राज्य सरकार 84 के बदले 109 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देने की तैयारी

मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड के किसानों को इस साल धान खरीद मद में 84 रुपये के बजाय 109 रुपया हेमंत सरकार बोनस के रुप में देने जा रही है. इस संबंध में विभागीय मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट की सहमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है.

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने इस बार 40 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए राज्य के सभी 24 जिलों में जिला-वार धान अधिप्राप्ति की योजना तैयार की गई है. सरकार का उद्देश्य किसानों को सरकारी खरीद व्यवस्था से जोड़ना, उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है.