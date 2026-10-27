धान खरीद की तैयारी में जुटी हेमंत सरकार, किसानों को राज्य सरकार 84 के बदले 109 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देने की तैयारी
झारखंड सरकार ने धान खरीद को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 12:28 AM IST
रांचीः झारखंड के किसानों को इस साल धान खरीद मद में 84 रुपये के बजाय 109 रुपया हेमंत सरकार बोनस के रुप में देने जा रही है. इस संबंध में विभागीय मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट की सहमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है.
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने इस बार 40 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए राज्य के सभी 24 जिलों में जिला-वार धान अधिप्राप्ति की योजना तैयार की गई है. सरकार का उद्देश्य किसानों को सरकारी खरीद व्यवस्था से जोड़ना, उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है.
बता दें कि खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,441 प्रति क्विंटल और ग्रेड ‘ए’ धान का ₹2,461 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से ₹109 प्रति क्विंटल बोनस देने का प्रस्ताव है. इस प्रस्ताव के अनुसार सामान्य धान पर कुल ₹2,550 प्रति क्विंटल और ग्रेड ‘ए’ धान पर ₹2,570 प्रति क्विंटल की दर बनती है. पिछले वर्ष की तुलना में बोनस को ₹84 से बढ़ाकर ₹109 प्रति क्विंटल करने की पहल से किसानों को प्रति क्विंटल ₹25 का अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा.
40 लाख क्विंटल धान खरीद का राज्य सरकार ने रखा लक्ष्य
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस खरीफ मौसम में 40 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस लक्ष्य के अनुसार ₹109 प्रति क्विंटल बोनस भुगतान के लिए ₹43 करोड़ 60 लाख रुपये की संभावित राशि का आकलन किया गया है. इस राशि की स्वीकृति के लिए योजना प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है.
विभागीय आकलन के अनुसार, केंद्र सरकार के NFSA सेंट्रल पूल के लिए 19.60 लाख क्विंटल तथा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के लिए 19,79,412 क्विंटल धान की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है. इस प्रकार कुल आवश्यकता 39,39,412 क्विंटल होती है. इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य को राउंड ऑफ कर 40 लाख क्विंटल निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया है.
विभाग ने राज्य के सभी 24 जिलों के लिए धान खरीद की जिला-वार योजना भी तैयार की है. इसमें बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, रांची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावां, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है. धान अधिप्राप्ति के लिए झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी.
15 दिसंबर से संभावित धान अधिप्राप्ति को देखते हुए सोमवार को विभागीय सचिव के साथ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने बैठक की. धान खरीद को लेकर मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड सरकार किसानों के हितों और उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में सरकार ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रयासरत है, जिनसे राज्य के गरीबों, किसानों और मेहनतकश लोगों को सीधा लाभ मिल सके.
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों और किसानों की सरकार है। हम किसानों की समस्याओं और उनके दर्द को समझते हैं. किसान हमारे समाज की रीढ़ हैं। किसान मजबूत होंगे, तभी हमारा समाज और राज्य मजबूत होगा. अन्नदाताओं को उनकी मेहनत का उचित मूल्य और सम्मान मिलना चाहिए. इसी सोच के साथ धान बोनस को ₹84 से बढ़ाकर ₹109 प्रति क्विंटल करने की पहल की गई है.
मंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, उनकी आय बढ़ाने में सहयोग करना और खेती-किसानी को अधिक लाभकारी बनाना सरकार की प्राथमिकता है. कृषि क्षेत्र मजबूत होगा, तो गांवों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और किसानों के परिवारों का भविष्य बेहतर बनेगा. इस अवसर पर विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि विभागीय समीक्षा के बाद अब जल्द हम लोग कैबिनेट भेजकर बोनस राशि बढाने की अनुमति ले लेंगे.
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