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26 वर्षों से प्रोन्नति की आस लगाए चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों का टूटा सब्र का बांध, राजधानी की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

रांची : झारखंड सरकार के कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को प्रोन्नति देने की मांग तेज हो गई है. झारखंड राज्य चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले आज कर्मचारियों ने मोरहाबादी से लोकभवन तक पैदल मार्च कर अपनी मांगें ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मजिस्ट्रेट को सौंपा.

इस मौके पर झारखंड राज्य चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सपन कुमार कर्मकार ने कहा है कि अविभाजित बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनने के 26 वर्षों में भी राज्य के चतुर्थवर्गीय कर्मियों को पद प्रोन्नति की सुविधा प्रदान नहीं किया गया है. मुख्यमंत्री से मांग है कि चतुर्थवर्गीय कर्मियों को एकमुश्त बिना प्रतियोगिता परीक्षा के वरीयता एवं योग्यता के आधार पर तृतीय वर्ग के पद पर पदोन्नत किया जाए.

चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों का पैदल मार्च (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि आदेशपाल, पियुन, चपरासी, अनुसेवक के स्थान पर कार्यालय सहायक नाम घोषित किया जाए. उन्होंने बड़े अधिकारियों को प्रोन्नति मिलने और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को 26 वर्ष से किसी तरह का प्रोन्नति नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि छठा वेतन आयोग ने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति करने को कहा था, मगर अधिकारियों की साजिश के कारण अब तक प्रोन्नति नहीं दी गई.

बिहार में मिल चुका चतुर्थवर्गीय को प्रोन्नति