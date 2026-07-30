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26 वर्षों से प्रोन्नति की आस लगाए चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों का टूटा सब्र का बांध, राजधानी की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

झारखंड सरकार के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मोरहाबादी से लोकभवन तक पैदल मार्च निकाला.

Jharkhand government fourth grade employees
चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों का पैदल मार्च (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 30, 2026 at 8:23 PM IST

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रांची : झारखंड सरकार के कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को प्रोन्नति देने की मांग तेज हो गई है. झारखंड राज्य चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले आज कर्मचारियों ने मोरहाबादी से लोकभवन तक पैदल मार्च कर अपनी मांगें ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मजिस्ट्रेट को सौंपा.

इस मौके पर झारखंड राज्य चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सपन कुमार कर्मकार ने कहा है कि अविभाजित बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनने के 26 वर्षों में भी राज्य के चतुर्थवर्गीय कर्मियों को पद प्रोन्नति की सुविधा प्रदान नहीं किया गया है. मुख्यमंत्री से मांग है कि चतुर्थवर्गीय कर्मियों को एकमुश्त बिना प्रतियोगिता परीक्षा के वरीयता एवं योग्यता के आधार पर तृतीय वर्ग के पद पर पदोन्नत किया जाए.

चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों का पैदल मार्च (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि आदेशपाल, पियुन, चपरासी, अनुसेवक के स्थान पर कार्यालय सहायक नाम घोषित किया जाए. उन्होंने बड़े अधिकारियों को प्रोन्नति मिलने और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को 26 वर्ष से किसी तरह का प्रोन्नति नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि छठा वेतन आयोग ने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति करने को कहा था, मगर अधिकारियों की साजिश के कारण अब तक प्रोन्नति नहीं दी गई.

बिहार में मिल चुका चतुर्थवर्गीय को प्रोन्नति

झारखंड सरकार के कार्यालय में करीब 30,000 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, जो सचिवालय से लेकर जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत हैं. इन कर्मचारियों को तृतीय वर्ग में प्रोन्नति देकर समायोजित करना है.

बिहार ने इस संबंध में बड़ी पहल करते हुए वहां के सभी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को तृतीय श्रेणी में समायोजित करते हुए कार्यालय एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पद पर पदस्थापित किया है. झारखंड में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को पद प्रोन्नति देने का मामला अभी भी लटका हुआ है. ऐसे में कर्मचारी आंदोलनरत हैं और सरकार पर दवाब बनाने में लगे हैं.

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