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परीक्षा विवादों के बीच JPSC-JSSC पर सरकार का बड़ा कदम, सेवा शर्त और नियुक्ति प्रक्रिया की होगी समीक्षा

झारखंड सरकार ने जेसीएससी जेएसएससी में सेवा शर्तों और नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा के लिए समिति बनाई. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Jharkhand government formed committee to review service conditions and recruitment process for JSSC and JPSC
झारखंड मंत्रालय (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 25, 2026 at 7:59 PM IST

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रांचीः झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है.

इन दोनों आयोगों की संवैधानिक और वैधानिक स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए सरकार ने इनके पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों और नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है.

Jharkhand government formed committee to review service conditions and recruitment process for JSSC and JPSC
झारखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की कॉपी (ETV Bharat)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना के मुताबिक समिति की अध्यक्षता राज्य के विकास आयुक्त करेंगे. वहीं, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सचिव और वित्त विभाग के सचिव समिति के सदस्य होंगे.

सरकार के सामने रखी जाएगी अनुशंसा

समिति को JPSC और JSSC में पदस्थापित पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों और नियुक्ति प्रक्रिया की विस्तार से समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है. समीक्षा के बाद समिति अपनी अनुशंसाएं सरकार के समक्ष रखेगी. सरकार ने साफ किया है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य दोनों आयोगों की संवैधानिक और वैधानिक स्वायत्तता को प्रभावित करना नहीं है. यानी आयोगों की स्वतंत्र स्थिति बरकरार रखते हुए उनके प्रशासनिक ढांचे और नियुक्ति से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी. अधिसूचना में यह भी उल्लेख है कि समिति के गठन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल चुकी है.

JPSC पहले से विवादों में

सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं और खासकर JPSC की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहे हैं. परीक्षा परिणामों और कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाए गए हैं. JPSC की मौजूदा स्थिति भी काफी अहम है. आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एल. ख्यांगते अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं और न्यायिक हिरासत में हैं. इसके अलावा आयोग के तीन अन्य सदस्य भी इस्तीफा दे चुके हैं. ऐसे में आयोग की संरचना और कामकाज को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं.

वहीं, JSSC भी समय-समय पर परीक्षा और परिणामों को लेकर अभ्यर्थियों के विरोध और विवादों का सामना करता रहा है. ऐसे माहौल में दोनों आयोगों की सेवा शर्तों और नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन सरकार के स्तर पर महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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