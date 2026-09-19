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JPSC नियुक्ति रद्द करने पर सरकार का हाईकोर्ट में जवाब, परीक्षा सिस्टम ही कैप्चर्ड था, दोषी-निर्दोष अलग करना संभव नहीं

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 11वीं-13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के साथ CDPO और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर राज्य सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट में अपना विस्तृत पक्ष रखा है. सरकार ने कहा है कि परीक्षा में अनियमितताएं इतनी व्यापक थी कि पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित हो गई थी. ऐसे में अलग-अलग अभ्यर्थियों को दोषी या निर्दोष मानकर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना व्यावहारिक और तकनीकी तौर पर संभव नहीं था. सरकार के मुताबिक, ऐसी परिस्थिति में पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करना ही जरूरी प्रशासनिक कदम था.

यह जवाब कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव अमर कुमार ने आकांक्षा मिंज समेत 79 याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल रिट याचिका W.P.(S) 6515/2026 के जवाब में शपथपत्र के माध्यम से दिया है. सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि18 अगस्त 2026 की अधिसूचना किसी खास अभ्यर्थी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि व्यापक स्तर पर सामने आई परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों के कारण चयन प्रक्रिया को रद्द करने का नीतिगत फैसला था.

शपथपत्र में राज्य सरकार ने Jharkhand Competitive Examination (Measures for Prevention and Prohibition of Unfair Means in Recruitment) Act, 2003 की धारा 12(2) और 12(3) का हवाला दिया है. सरकार का कहना है कि भर्ती परीक्षा में संगठित तरीके से की गई अनियमितता कानून के तहत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है.

बिना टेंडर बीच परीक्षा बदली गई एजेंसी

सरकार के अनुसार, 11वीं-13वीं जेपीएससी परीक्षा की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का काम शुरुआत में आईटीआई लिमिटेड को दिया गया था. लेकिन मुख्य परीक्षा के दौरान तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांग्ते ने बिना खुली निविदा प्रक्रिया के टीडीपीएल नाम की एजेंसी को काम सौंप दिया. सरकार ने कहा है कि टीडीपीएल को डेटा प्रोसेसिंग के अलावा इंटरव्यू और अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी भी दी गई. सरकार के मुताबिक, इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया भी जांच के दायरे में है.

पहले कार्रवाई हो चुकी थी, फिर भी TDPL को काम

शपथपत्र में सरकार ने टीडीपीएल की पूर्व पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया है. सरकार के अनुसार, जेएसएससी ने 20 मई 2025 को गड़बड़ी और जवाबदेही से जुड़े कारणों के चलते टीडीपीएल को डी-एम्पैनल किया था. सरकार ने यह भी कहा है कि कंपनी के निदेशक सत्यपाल सिंह और रामबीर सिंह वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में सामने आए एक परीक्षा घोटाले के मामले में जेल जा चुके थे. इसके बावजूद जेपीएससी की महत्वपूर्ण प्रक्रिया में इस एजेंसी को शामिल किया गया.

OMR और डिजिटल मार्किंग सिस्टम पर सवाल

सरकार ने CID जांच के दौरान सामने आए तथ्यों का हवाला देते हुए OMR शीट और ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कथित छेड़छाड़ की बात कही है. शपथपत्र के मुताबिक, जेपीएससी परीक्षाओं में सक्रिय सॉल्वर गिरोहों के माध्यम से उत्तर-कुंजी सोशल मीडिया पर भेजे जाने के साक्ष्य जांच में सामने आए हैं. सरकार ने तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष की कथित मिलीभगत से जुड़े साक्ष्यों का भी हवाला दिया है. इसके अलावा, OMR शीट को सील किए बिना रखने और पिकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे एडिटेबल यानी बदलाव योग्य स्थिति में सुरक्षित रखने का आरोप भी लगाया गया है.

सबूत मिटाए, तत्कालीन अध्यक्ष समेत कई गिरफ्तार