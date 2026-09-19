JPSC नियुक्ति रद्द करने पर सरकार का हाईकोर्ट में जवाब, परीक्षा सिस्टम ही कैप्चर्ड था, दोषी-निर्दोष अलग करना संभव नहीं
JPSC नियुक्ति रद्द करने पर सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा दोषी-निर्दोष को अलग करना संभव नहीं था. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह
Published : September 19, 2026 at 8:05 AM IST
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 11वीं-13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के साथ CDPO और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर राज्य सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट में अपना विस्तृत पक्ष रखा है. सरकार ने कहा है कि परीक्षा में अनियमितताएं इतनी व्यापक थी कि पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित हो गई थी. ऐसे में अलग-अलग अभ्यर्थियों को दोषी या निर्दोष मानकर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना व्यावहारिक और तकनीकी तौर पर संभव नहीं था. सरकार के मुताबिक, ऐसी परिस्थिति में पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करना ही जरूरी प्रशासनिक कदम था.
यह जवाब कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव अमर कुमार ने आकांक्षा मिंज समेत 79 याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल रिट याचिका W.P.(S) 6515/2026 के जवाब में शपथपत्र के माध्यम से दिया है. सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि18 अगस्त 2026 की अधिसूचना किसी खास अभ्यर्थी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि व्यापक स्तर पर सामने आई परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों के कारण चयन प्रक्रिया को रद्द करने का नीतिगत फैसला था.
शपथपत्र में राज्य सरकार ने Jharkhand Competitive Examination (Measures for Prevention and Prohibition of Unfair Means in Recruitment) Act, 2003 की धारा 12(2) और 12(3) का हवाला दिया है. सरकार का कहना है कि भर्ती परीक्षा में संगठित तरीके से की गई अनियमितता कानून के तहत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है.
बिना टेंडर बीच परीक्षा बदली गई एजेंसी
सरकार के अनुसार, 11वीं-13वीं जेपीएससी परीक्षा की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का काम शुरुआत में आईटीआई लिमिटेड को दिया गया था. लेकिन मुख्य परीक्षा के दौरान तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांग्ते ने बिना खुली निविदा प्रक्रिया के टीडीपीएल नाम की एजेंसी को काम सौंप दिया. सरकार ने कहा है कि टीडीपीएल को डेटा प्रोसेसिंग के अलावा इंटरव्यू और अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी भी दी गई. सरकार के मुताबिक, इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया भी जांच के दायरे में है.
पहले कार्रवाई हो चुकी थी, फिर भी TDPL को काम
शपथपत्र में सरकार ने टीडीपीएल की पूर्व पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया है. सरकार के अनुसार, जेएसएससी ने 20 मई 2025 को गड़बड़ी और जवाबदेही से जुड़े कारणों के चलते टीडीपीएल को डी-एम्पैनल किया था. सरकार ने यह भी कहा है कि कंपनी के निदेशक सत्यपाल सिंह और रामबीर सिंह वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में सामने आए एक परीक्षा घोटाले के मामले में जेल जा चुके थे. इसके बावजूद जेपीएससी की महत्वपूर्ण प्रक्रिया में इस एजेंसी को शामिल किया गया.
OMR और डिजिटल मार्किंग सिस्टम पर सवाल
सरकार ने CID जांच के दौरान सामने आए तथ्यों का हवाला देते हुए OMR शीट और ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कथित छेड़छाड़ की बात कही है. शपथपत्र के मुताबिक, जेपीएससी परीक्षाओं में सक्रिय सॉल्वर गिरोहों के माध्यम से उत्तर-कुंजी सोशल मीडिया पर भेजे जाने के साक्ष्य जांच में सामने आए हैं. सरकार ने तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष की कथित मिलीभगत से जुड़े साक्ष्यों का भी हवाला दिया है. इसके अलावा, OMR शीट को सील किए बिना रखने और पिकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे एडिटेबल यानी बदलाव योग्य स्थिति में सुरक्षित रखने का आरोप भी लगाया गया है.
सबूत मिटाए, तत्कालीन अध्यक्ष समेत कई गिरफ्तार
सरकार ने बताया कि 22 जुलाई 2026 को दर्ज प्राथमिकी, कांड संख्या 16/2026, के बाद जांच में कई गंभीर तथ्य सामने आए. शपथपत्र के अनुसार, तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांग्ते ने कथित तौर पर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से अपना आधिकारिक लैपटॉप नष्ट कर दिया. सरकार के अनुसार, इस मामले में तत्कालीन अध्यक्ष, उप परीक्षा नियंत्रक, टीडीपीएल के निदेशक और मार्केटिंग मैनेजर समेत कई प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है.
परीक्षा कराने वाली कंपनियों के बीच नेटवर्क का दावा
राज्य सरकार ने जांच का हवाला देते हुए जेपीएससी की परीक्षाओं से जुड़ी अलग-अलग एजेंसियों के बीच आपसी नेटवर्क और सांठगांठ का भी दावा किया है. शपथपत्र में विनसिस, आईसीएन इंडिया, आईटीआई लिमिटेड और टीडीपीएल का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इन कंपनियों के बीच आपसी संबंध और एक नेटवर्क के तहत काम करने के तथ्य जांच में सामने आए हैं.
सरकार के अनुसार, विनसिस के निदेशक अरुण शर्मा को रांची में परीक्षा अनियमितता के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था. शपथ पत्र में यह भी कहा गया है कि अरुण शर्मा वर्ष 2020 तक आईसीएन इंडिया से जुड़े रहे थे. सरकार ने इन तथ्यों को परीक्षा प्रक्रिया में एजेंसियों की भूमिका और उनके आपसी संबंधों के संदर्भ में अदालत के सामने रखा है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला
पूरी चयन प्रक्रिया रद्द करने के फैसले के समर्थन में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का उल्लेख किया है. इनमें सुभाष चंद्र सिन्हा, ओ चक्रधर, बैशाखी भट्टाचार्य और इंद्रप्रीत सिंह कहलोन बनाम राज्य जैसे मामले शामिल हैं. सरकार की दलील है कि जब किसी भर्ती परीक्षा में अनियमितता इतनी व्यापक हो जाए कि वास्तविक रूप से यह तय करना मुश्किल हो कि कौन-सा अभ्यर्थी गड़बड़ी से लाभांवित हुआ और कौन पूरी तरह निर्दोष रहा, तब केवल कुछ अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई करके चयन प्रक्रिया को बचाना संभव नहीं होता.
ये भी पढ़ें: JPSC-JSSC नियुक्ति रद्द मामला, हाईकोर्ट का आदेश, रिटायर्ड जज के सामने SIT उत्पीड़न की शिकायत कर सकेंगे बेकसूर उम्मीदवार
JPSC- JSSC CGL परीक्षा गड़बड़ी मामले में 4 और गिरफ्तार, सीआईडी ने की कार्रवाई
जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में श्वेता गुप्ता को झटका, जमानत याचिका खारिज