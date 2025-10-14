ETV Bharat / state

त्योहार को लेकर हेमंत सरकार मेहरबान, 16 अक्टूबर से ही मिलेगा इस महीने का वेतन

हेमंत सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मियों को एक बड़ा तोहफा दिया है.

Jharkhand government employees will get their early salary of October month
झारखंड मंत्रालय भवन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 14, 2025 at 7:00 PM IST

रांचीः हेमंत सरकार ने दीपावली एवं छठ पूजा के मद्देनजर राज्य सरकार के कर्मियों को अक्टूबर महीने का मासिक वेतन का भुगतान 16 अक्टूबर से करने का फैसला लिया है.

झारखंड सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार झारखंड सरकार, राज्यपाल सचिवालय झारखंड उच्च न्यायालय तथा विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मिर्यों को माह अक्टूबर के मासिक वेतन का भुगतान 16 अक्टूबर से किया जाएगा.

इस संबंध में सरकार के सचिव ज्योति कुमारी झा ने राजकीय सभी कोषागार को पत्र जारी करते हुए दीपावली एवं छठ पूजा का ध्यान में रखते हुए 16 अक्टूबर से मासिक वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने को निर्देश दिया है.

वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र की कॉपी (Etv Bharat)

झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने किया स्वागत

त्योहार के मौके पर समय पूर्व वेतन देने की परंपरा रही है चाहे वो दुर्गा पूजा हो या दीपावली-छठ या ईद या होली या क्रिसमस राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान करती रही है. पिछले महीने दुर्गा पूजा के मौके पर भी हेमंत सरकार ने कुछ ऐसे ही फैसले लिए थे. इधर झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है.

राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि त्योहार के मौके पर वेतन आ जाने से जहां इस मौके पर होनेवाले खर्च को करने में सहुलियत होती है. वहीं घरेलू बाजार भी इससे मजबूत होता है. दीपावली और छठ एक प्रमुख पर्व में से है जिसमें खर्च भी अधिक होता है. ऐसे में समय से पूर्व वेतन देने से सरकार पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है वहीं कर्मियों को आर्थिक राहत भी तत्काल में मिल जाती है.

