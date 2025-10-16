ETV Bharat / state

झारखंड के सरकारीकर्मी एक क्लिक में जान सकेंगे सारी जानकारी, जानिए कैसे

झारखंड के सरकारी कर्मी, एम्पलाई इंफॉर्मेशन सिस्टम (EIS) के जरिए अपने सेवाकाल की सारी वित्तीय जानकारी हासिल कर सकेंगे.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 16, 2025 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड सरकार के कर्मी अब अपने सेवाकाल की संपूर्ण वित्तीय जानकारी क्लिक में जान सकेंगे. राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है. एम्पलाई इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी EIS को विकसित करने में जुटे वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र भेज कर डीडीओ लेवल बिल मैनेजमेंट सिस्टम में कर्मियों के ऑनलाइन दर्ज विवरणी को संशोधित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने को कहा है.

सरकार की उप सचिव ज्योति कुमारी झा के द्वारा जारी पत्र के अनुसार, डीडीओ बिल मैनेजमेंट सिस्टम में कर्मियों की सेवा पुस्तिका से मिलान करते हुए जन्म तिथि, योगदान की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, लिंग, पैन नंबर, वर्ग, पदस्थापन कार्यालय और मूल वेतन को अपडेट करने का निर्देश निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अनिवार्य रुप से 30 नवंबर तक करने को कहा गया है.

जानकारी देते सरकारी कर्माचारी (Etv bharat)

सरकारीकर्मियों को मिलेगा गुप्त कोड, जिससे मिलेगी व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी

सरकार द्वारा की गई इस पहल का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है. झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि इससे ना केवल रिटायरमेंट के समय मिलने वाले वित्तीय लाभ में अनावश्यक देरी से निजात मिलेगा, बल्कि सेवाकाल के दौरान सरकारीकर्मी खुद वेतनवृद्धि, कटौती एवं प्रमोशन संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

जाहिर तौर पर किसी तरह की विसंगति इसमें होगी तो तत्काल इसे दूर करने की पहल की जा सकती है. उन्होंने कहा कि श्रम विभाग ने वित्त विभाग के दिशा निर्देश पर आवश्यक कदम उठाना शुरू कर दिया है. कर्मियों को एक गुप्त कोड भी दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप एचआरएमएस को ऑनलाइन ओपन कर अपनी वित्तीय जानकारी हासिल कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था बिहार में अब तक नहीं हुई है, झारखंड सरकार ने केंद्र के निर्देश पर इसकी शुरुआत कर कर्मियों के लिए बड़ी पहल की है.

ये भी पढ़ें- धनबाद में डाककर्मियों की हड़ताल

प्रभावित वर्गों से समग्र वार्ता के बाद ही बैंकिंग कानून पर विचार करे सरकार: वरुण गांधी

NPU कर्मियों की हड़ताल जारी, दूसरे संगठनों का भी मिला साथ

TAGGED:

झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ
सेवाकाल की संपूर्ण वित्तीय जानकारी
सरकारी कर्मियों को वित्तीय लाभ
JHARKHAND GOVERNMENT EMPLOYEES
EMPLOYEE INFORMATION SYSTEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.