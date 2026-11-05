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1.75 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा विशेष सैलरी पैकेज, झारखंड सरकार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच MoU

झारखंड सरकार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच MoU ( Etv Bharat )

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में बुधवार को झारखंड मंत्रालय में झारखंड सरकार के वित्त विभाग एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते का उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों को विशेष सैलरी पैकेज के माध्यम से बेहतर बैंकिंग सुविधाएं, वित्तीय सुरक्षा एवं विभिन्न प्रकार के लाभ उपलब्ध कराना है. इस समझौते से राज्य के लगभग 1.75 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.

आदिवासी एवं ग्रामीण समुदाय के वित्तीय सशक्तिकरण पर विशेष जोर