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झारखंड सरकार के पास नहीं है अपना हेलिकॉप्टर और विमान, सदन में सरकार ने बताई वजह, चतरा हादसा के पीड़ित परिवारों को मिलेगा मुआवजा

भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता ने चतरा का हवाला देते हुए सरकार से कहा कि राज्य सरकार को अपने स्तर से विमान सेवा मुहैया कराना चाहिए.

HELICOPTER AND CHARTED PLANE
भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 14, 2026 at 5:54 PM IST

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रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह

रांचीः भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता ने पिछले दिनों चतरा में एयर एंबुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त होने और मरीज/क्रू मेंबर्स समेत सात लोगों की मौत मामले का हवाला देते हुए सरकार से पूछा कि राज्य सरकार अपने स्तर से विमान सेवा मुहैया क्यों नहीं करा सकती है. ऐसे में क्या सरकार चाहेगी कि राज्य का अपना हेलिकॉप्टर और विमान हो ताकि चतरा जैसी दुर्घटना पर रोक लग सके और जवाबदेही तय हो सके. उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों से सेवा लेने के एवज में जितने पैसे देने पड़ते हैं, उन पैसों से सरकार खुद हेलिकॉप्टर खरीद सकती है.

हेलिकॉप्टर और विमान खरीदना घाटे का सौदा

जवाब में प्रभारी मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि हेलिकॉप्टर या विमान नहीं खरीदने के पीछे कई तकनीकी कारण हैं. उन्होंने कहा कि एक हेलिकॉप्टर का बाजार मूल्य 80 से 110 करोड़ रु है. जबकि विमान का बाजार मूल्य 150 से 200 करोड़ रु है. इसके अलावा रख रखाव, इंश्योरेंश, स्पेयर पार्ट्स, फ्लाइट क्रू, ग्राउंड क्रू, तकनीकी मानव बल और अभियंताओं पर काफी खर्च होता है. इसी वजह से देश के ज्यादातर राज्यों के पास अपनी हेलिकॉप्टर और विमान सेवा नहीं होती है. निजी एजेंसियों से सेवा लेना लाभदायक होता है. प्रभारी मंत्री ने बताया कि बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, असम, ओड़िशा, मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य भी निजी एजेंसियों से ही सेवा लेते हैं.

झारखंड सरकार के विमान और हेलिकॉप्टर मामले पर सदन में चर्चा (ETV Bharat)

हेलिकॉप्टर और विमान सेवा पर कितना खर्च होता है

इसपर मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने जानना चाहा कि एक वित्त वर्ष में हेलिकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन पर सरकार का कितना खर्च होता है. हालांकि सरकार की ओर से इसका जवाब नहीं दिया गया. वहीं शशिभूषण मेहता ने कहा कि उनका सवाल इसलिए जायज है क्योंकि अबतक चतरा विमान हादसा की जिम्मेदारी ना तो सरकार ने ली और ना ही एजेंसी ने. अगर सरकार का विमान होता तो जवाबदेही तय हो जाती. इस परिवार को सरकार के स्तर पर कोई मुआवजा राशि भी नहीं दिया गया.

पीड़ित परिवार को सरकार मुआवजा देगी- स्वास्थ्य मंत्री

भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो, इसलिए सरकार को अपना हेलिकॉप्टर और विमान खरीदना चाहिए. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चतरा हादसे की जांच डीजीसीए के स्तर पर चल रही है. उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार को सरकार हर हाल में मुआवजा देगी.

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