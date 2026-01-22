ETV Bharat / state

लंदन दौरे पर हेमंत सरकार: यूके ने की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड के प्रयासों की सराहना, मदद की जताई इच्छा

रांची: दावोस के बाद झारखंड सरकार का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल लंदन दौरे पर है. इस दौरान झारखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को शिक्षा एवं कौशल विकास पर यूके के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्किलिंग संगठनों, अवार्डिंग बॉडीज और अप्रेंटिसशिप पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक की अध्यक्षता झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने की, जिसमें राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव वंदना डाडेल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

इस बैठक का उद्देश्य झारखंड के युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल, व्यावहारिक प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय अवसरों से जोड़ने की रणनीति पर विचार-विमर्श करना था. झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के अनुसार, इस बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि यह संवाद उस स्पष्ट सोच को मजबूती देता है, जिसमें शिक्षा को रोजगार से, कौशल को अवसर से और स्थानीय प्रतिभा को वैश्विक मंच से जोड़ा जा रहा है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में अबुआ सरकार द्वारा युवा शक्ति को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण और दूरगामी पहल है. इस मौके पर झारखंड की ओर से बताया गया कि हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की गतिविधियां मुख्यतः पश्चिमी भारत, दिल्ली एनसीआर और दक्षिण भारत तक सीमित रही हैं, जबकि पूर्वी और मध्य भारत अब भी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा निवेश के मानचित्र से बाहर हैं. झारखंड ने अधिक संतुलित और समावेशी अंतरराष्ट्रीयकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए पूर्वी भारत को वैश्विक शिक्षा साझेदारियों के अगले चरण का प्रमुख गंतव्य बनाने का आह्वान किया.

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए सुझाव

झारखंड सरकार ने बैठक के दौरान उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और परिणामों को सुदृढ़ करने के लिए तीन प्रमुख सुधारात्मक सुझाव दिए. राज्य संकाय विकास अकादमी की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अनिवार्य 8-सप्ताह की इंटर्नशिप, तथा राष्ट्रीय बेंचमार्किंग के अनुरूप राज्य संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क. राज्य सरकार ने बताया कि उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक के मामले में झारखंड राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. विदेशी छात्रवृत्ति मार्ग के तहत यूके जाने वाले छात्रों में 65 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो राज्य की युवा महिलाओं की वैश्विक शिक्षा के प्रति बढ़ती आकांक्षा को दर्शाता है.

बैठक में कौशल, अप्रेंटिसशिप और उद्योग-आधारित शिक्षा संवाद में अप्रेंटिसशिप-आधारित शिक्षा, उद्योग-संबद्ध डिग्री कार्यक्रम, फिनिशिंग स्कूल अवधारणा और आईटीआई पाठ्यक्रमों के आधुनिकीकरण पर विशेष चर्चा हुई. साथ ही केयर इकॉनमी, पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी, हरित कौशल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और खनन से जुड़े अनुसंधान एवं कौशल को प्राथमिक क्षेत्र बताया गया. राउंड टेबल में कौशल एवं योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय कैंपस/सैटेलाइट केंद्र, छात्र एवं शिक्षक विनिमय तथा भारत–यूके हरित कौशल एजेंडा के तहत सहयोग के अवसरों पर सहमति बनी. साथ ही सतत पर्यटन, आदिवासी ज्ञान प्रणालियां, संस्कृति, जलवायु कार्रवाई और नवाचार आधारित साझेदारियों पर भी चर्चा हुई.