यूके दौरे पर हेमंत सरकार: Historic England के साथ झारखंड प्रतिनिधिमंडल की हुई बैठक, जानिए क्यों रहा महत्वपूर्ण

यूके दौरे के दौरान, झारखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्टोरिक इंग्लैंड के साथ बैठक की और सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की.

CM HEMANT SOREN UK TOUR
Historic England के साथ झारखंड प्रतिनिधिमंडल (सौ. पीआरडी, झारखंड)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 23, 2026 at 7:13 PM IST

3 Min Read
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूके दौरे पर गये राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल ने आज Historic England के साथ बैठक की. बैठक का उद्देश्य विरासत, संरक्षण, अनुसंधान एवं सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करना था. बैठक के दौरान मेगालिथ, मोनोलिथ, प्रागैतिहासिक परिदृश्य एवं जीवाश्म पार्कों के संरक्षण से जुड़ी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, वैज्ञानिक प्रलेखन, संरक्षण योजना, व्याख्या तथा समुदाय-आधारित विरासत प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा हुई.

मुख्यमंत्री सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस अवसर पर Historic England द्वारा मुख्यमंत्री को एवेबरी और स्टोनहेंज जैसे विश्व-प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थलों के भ्रमण के लिए विशेष आमंत्रण भी दिया गया.

CM HEMANT SOREN UK TOUR
झारखंड उन चुनिंदा क्षेत्रों में से, जहां मेगालिथिक परंपराएं आज भी जीवित - सीएम

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है, जो इस द्विपक्षीय ढांचे का उपयोग कर अपनी प्राचीन एवं आदिवासी विरासत के संरक्षण और वैश्विक पहचान को सुदृढ़ कर रहा है. उन्होंने कहा कि झारखंड उन चुनिंदा क्षेत्रों में से है जहां मेगालिथिक परंपराएं आज भी जीवित सांस्कृतिक प्रथाओं के रूप में समुदायों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं.

बैठक में झारखंड की प्रमुख विरासत स्थलों पकरी बरवाडीह (हजारीबाग), जो सूर्य की गति से संरेखित एक विशिष्ट मेगालिथिक परिसर है, मंदार जीवाश्म उद्यान, साहिबगंज, तथा राज्य के विभिन्न जिलों में फैले मोनोलिथ, शैलचित्र और पाषाण स्मारकों को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया. इसके पीछे झारखंड सरकार का उद्देश्य विरासत संरक्षण, अनुसंधान, शैक्षणिक साझेदारी, स्थानीय आजीविका, समुदाय-आधारित सांस्कृतिक पर्यटन और आदिवासी ज्ञान प्रणालियों से जोड़ने की है.

CM HEMANT SOREN UK TOUR
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल द्वारा “Sentinels of Time” शीर्षक से प्रकाशित एक कॉफी टेबल बुक भी प्रस्तुत की गई, जिसमें झारखंड के मेगालिथिक और जीवाश्म परिदृश्यों को शोध-आधारित आलेखों और दृश्य दस्तावेज़ों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, ताकि राज्य की विशिष्ट प्रागैतिहासिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जा सके.

इस बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार, अध्यक्ष, महिला एवं बाल विकास समिति झारखण्ड विधानसभा के कल्पना मुर्मू सोरेन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना डाडेल, इंग्लैंड की सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्लॉडिया केन्याटा एवं भारतीय उच्चायोग, ब्रिटिश उप-उच्चायोग (कोलकाता), English Heritage Trust, National Trust तथा Natural England के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.

