JSSC CGL भर्ती रद्द करने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने इस आधार पर किया था निरस्तः पढ़ें, विस्तृत रिपोर्ट
जेएसएससी-सीजीएल भर्ती रद्द करने के सरकार के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट ने किन बिंदुओं पर निरस्त किया था. विस्तृत रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.
Published : November 9, 2026 at 3:45 PM IST
रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा-2023 यानी CGLकी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने 18 अगस्त 2026 को जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके माध्यम से सरकार ने JSSC की विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत हुई भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती और गड़बड़ी में शामिल तथा निर्दोष अभ्यर्थियों की पहचान नहीं हो जाती, तब तक पूरी भर्ती प्रक्रिया को सामूहिक रूप से रद्द करना उचित नहीं है. जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने 6 नवंबर को जारी आदेश में सभी तथ्यों का विस्तार से जिक्र किया है.
आठ रिट याचिकाओं के जरिए पहुंचे थे 1805 अभ्यर्थी
हाईकोर्ट के सामने इस मामले में कुल आठ रिट याचिकाएं (W.P. (S)) थीं. सभी याचिकाओं में सरकार की 18 अगस्त 2026 की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने, परिणाम जारी होने और नियुक्तियां दिए जाने के बाद सरकार पूरे चयन को रद्द नहीं कर सकती. इसमें रमेश उरांव एवं अन्य, शालिनी सुंडी एवं अन्य, रोजलीन श्वेता तिग्गा एवं अन्य, निरोज खेस एवं अन्य, आकाश गौरव एवं अन्य, सुशील कुमार भगत एवं अन्य, रोहित बाखला एवं अन्य और ऋषिकेश सज्जन एवं अन्य की याचिका शामिल है.
रिट याचिका संख्या याचिकाकर्ताओं की संख्या
- W.P.(S) No. 6521/2026 36.
- W.P.(S) No. 7135/2026 364.
- W.P.(S) No. 7133/2026 619.
- W.P.(S) No. 7030/2026 245.
- W.P.(S) No. 7106/2026 99.
- W.P.(S) No. 7134/2026 52.
- W.P.(S) No. 7777/2026 19.
- W.P.(S) No. 7136/2026 371.
कुल - 1805.
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क्या है पूरा मामला, क्या था विवाद?
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू की थी. इसके तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कनीय सचिवालय सहायक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के पदों पर नियुक्तियां होनी थीं. परीक्षा पहले 28 जनवरी और 4 फरवरी 2024 को प्रस्तावित थी लेकिन पेपर लीक की शिकायतों के बाद इसे रद्द कर दिया गया था. इसके बाद 21 और 22 सितंबर 2024 को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई.
पेपर लिक के आरोपों को लेकर पहुंचे थे दो मामले
परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों को लेकर पहले भी हाईकोर्ट में दो मामले पहुंचे थे. इनमें W.P.(PIL) No. 5717/2024 और W.P.(S) No. 1476/2025 शामिल थे. दूसरी याचिका 1011 असफल अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई थी. इन मामलों में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 3 दिसंबर 2025 को फैसला सुनाया था. अदालत ने JSSC को अंतिम परिणाम जारी करने और राज्य सरकार को सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था. साथ ही SIT को छह महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा था. नेपाल ले जाए गए बताए गए 28 अभ्यर्थियों में से दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए 10 अभ्यर्थियों का परिणाम जांच पूरी होने तक रोकने का निर्देश भी दिया गया था.
इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती
इसके बाद JSSC ने 8 दिसंबर 2025 को अंतिम परिणाम जारी किया. अभ्यर्थियों को दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच नियुक्ति पत्र मिले और वे अपने पदों पर काम करने लगे बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. हालांकि, नियुक्तियों को सभी आपराधिक मुकदमों के अंतिम परिणाम के अधीन रखा था.
विरोध-प्रदर्शन के बाद रद्द हुई थी 22 परीक्षाएं
जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में रांची में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध-प्रदर्शन हुए थे. इसके बाद राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा की. इसी दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर CID थाना कांड संख्या 16/2026, दिनांक 22 जुलाई 2026 दर्ज किया गया था. इसके बाद राज्य सरकार ने 17 अगस्त 2026 को कैबिनेट के स्तर पर निर्णय लिया और 18 अगस्त 2026 को अधिसूचना संख्या 06/LO.S.A.-01-07/5408/ 2026 जारी कर कुल 22 परीक्षाओं की भर्ती प्रक्रियाएं रद्द कर दीं. इसमें JSSC की विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत हुई संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा भी शामिल थी।इसी फैसले को चुनौती देते हुए नियुक्त अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में आठ रिट याचिकाएं दायर की थीं.
याचिकाकर्ताओं ने सरकार के फैसले को दी चुनौती
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कई महत्वपूर्ण कानूनी तर्क रखे गए। उनका मुख्य कहना था कि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुके हैं. ऐसे में सरकार उसी मामले में दोबारा निर्णय लेकर नियुक्तियों को समाप्त नहीं कर सकती। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पहले के न्यायिक आदेश में जांच जारी रखने और गड़बड़ी में शामिल अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी गई थी. लेकिन पूरी परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने की अनुमति नहीं दी गई थी उनका तर्क था कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है.
ऐसे में केवल FIR, आरोपों या जांच के दौरान सामने आई जानकारियों के आधार पर सभी नियुक्त अभ्यर्थियों को दोषी नहीं माना जा सकता. याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि सरकार ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सार्वजनिक नहीं किया, जिससे यह साबित हो कि पूरी परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है. उन्होंने अदालत को बताया कि लगभग 1932 नियुक्त अभ्यर्थी इस फैसले से प्रभावित हुए हैं. इनमें करीब 600 अभ्यर्थियों ने पहले की सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देकर नई नियुक्तियां ग्रहण की थीं. ऐसे में बिना व्यक्तिगत सुनवाई और बिना दोषी व निर्दोष अभ्यर्थियों की पहचान किए पूरी भर्ती रद्द करना उनके साथ अन्याय है.
प्राकृतिक न्याय और सेवा सुरक्षा का सवाल
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वे केवल चयनित अभ्यर्थी नहीं हैं, बल्कि नियुक्त सरकारी कर्मचारी बन चुके हैं. इसलिए उनकी सेवा समाप्त करने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत मिले अधिकारों का हवाला दिया. साथ ही अनुच्छेद 311 के तहत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले संवैधानिक संरक्षण का भी मुद्दा उठाया.
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए था कि पूरी परीक्षा रद्द करना क्यों जरूरी था और गड़बड़ी में शामिल अभ्यर्थियों को बाकी अभ्यर्थियों से अलग क्यों नहीं किया जा सकता था. उनका यह भी तर्क था कि विज्ञापन संख्या 10/2023 के साथ विज्ञापन संख्या 11/2023 के तहत आठ बैकलॉग पदों की परीक्षा भी आयोजित हुई थी लेकिन रद्द करने की अधिसूचना में दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया.
झारखंड सरकार और JSSC की दलीलें
झारखंड सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के फैसले का बचाव किया गया. राज्य सरकार का कहना था कि पूरी चयन प्रक्रिया में संस्थागत स्तर पर गड़बड़ी हुई थी और परीक्षा की विश्वसनीयता प्रभावित हुई थी. सरकार ने अपने पक्ष में CID की जांच, दर्ज FIR, आयोग के अधिकारियों और एजेंसी के निदेशकों की गिरफ्तारी, OMR शीट में कथित छेड़छाड़, डिजिटल रिकॉर्ड में हेरफेर और साक्ष्यों को नष्ट किए जाने जैसे तथ्यों का उल्लेख किया. सरकार का तर्क था कि मूल रिकॉर्ड और डिजिटल ऑडिट ट्रेल से छेड़छाड़ होने के कारण ईमानदार और गड़बड़ी में शामिल अभ्यर्थियों को अलग-अलग पहचानना संभव नहीं है.
राज्य सरकार ने कहा कि किसी भर्ती प्रक्रिया को सामूहिक रूप से रद्द करने के लिए आपराधिक मुकदमे में दोष साबित होना जरूरी नहीं है. प्रशासनिक निर्णय के लिए पर्याप्त और उचित सामग्री का होना आवश्यक है। सरकार ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने या आपराधिक अदालत से अंतिम फैसला आने तक कार्यपालिका को इंतजार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षण के सवाल पर सरकार का कहना था कि यह व्यक्तिगत कर्मचारियों को दंडित करने का मामला नहीं है, बल्कि कथित रूप से दोषपूर्ण चयन प्रक्रिया को निरस्त करने का मामला है. इसलिए इसे सेवा समाप्ति की सामान्य कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. सरकार ने विज्ञापन की शर्तों का हवाला देते हुए कहा कि अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी सभी चरणों में अस्थायी थी और चयन से नियुक्ति का कोई अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं बन जाता.
इंटरवेनर ने भी सरकार के फैसले का किया समर्थन
इस मामले में कुछ पक्षकारों की ओर से इंटरवेंशन आवेदन (हस्तक्षेप) दाखिल किए गए थे. कोर्ट के आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि इंटरवेनर के वकीलों को अदालत के सामने अपना पक्ष रखने की अनुमति दी गई थी लेकिन उनके इंटरवेंशन आवेदनों को स्वीकार नहीं किया गया.
इंटरवेनर की ओर से भी लगभग वही तर्क रखे गए, जो राज्य सरकार की ओर से दिए गए थे. उनका पक्ष था कि परीक्षा में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी हुई है और ऐसे में पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का सरकार का फैसला उचित है. उन्होंने भी सरकार के तर्कों का समर्थन करते हुए याचिकाओं को खारिज करने की मांग की. अदालत ने स्पष्ट किया कि इंटरवेनर की ओर से रखे गए तर्कों को राज्य सरकार की ओर से दर्ज दलीलों के साथ ही माना जाएगा.
जस्टिस दीपक रोशन की पीठ की प्रमुख टिप्पणियां
इस मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस दीपक रोशन ने अपने फैसले में सरकार की कार्रवाई पर कई महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणियां कीं.
पहली टिप्पणी - अदालत ने कहा कि इस परीक्षा से संबंधित विवाद पर पहले ही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट विचार कर चुके हैं. दोनों अदालतों ने जांच जारी रखने और जांच के अंतिम परिणाम के आधार पर कार्रवाई करने की व्यवस्था दी थी. ऐसे में सरकार केवल यह कहकर कि जांच में कुछ नई सामग्री सामने आई है या कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं, पहले के न्यायिक आदेशों को निष्प्रभावी नहीं कर सकती. पीठ ने कहा कि सरकार का 18 अगस्त 2026 का फैसला पहले के न्यायिक आदेशों के विपरीत है और उनका उल्लंघन करता है.
दूसरी टिप्पणी - जस्टिस दीपक रोशन ने कहा कि कार्यपालिका का कोई भी निर्णय न्यायिक आदेश के विपरीत नहीं हो सकता. न्यायिक फैसलों का उद्देश्य विवाद को अंतिम रूप देना और कानूनी निश्चितता स्थापित करना होता है. अदालत ने कहा कि जब किसी विवाद पर संवैधानिक अदालतें फैसला दे चुकी हों, तब सरकार के लिए उसी मुद्दे को दोबारा खोलना उचित नहीं है.
तीसरी टिप्पणी - अदालत ने कैबिनेट के फैसले पर भी सवाल उठाया। पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि सरकार ने विरोध-प्रदर्शन और जांच का हवाला देते हुए भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय लिया. लेकिन कैबिनेट नोट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सरकार के सामने कौन-से ठोस तथ्य और साक्ष्य रखे गए थे, जिनके आधार पर इस परीक्षा के साथ 21 अन्य परीक्षाओं को भी रद्द करने का निर्णय लिया गया. अदालत ने कहा कि भले ही रिट कोर्ट को उपलब्ध साक्ष्यों की पर्याप्तता की जांच नहीं करनी चाहिए लेकिन किसी प्रशासनिक फैसले के लिए उचित सामग्री का मौजूद होना जरूरी है. इसके अभाव में ऐसा निर्णय मनमाना और विकृत माना जा सकता है
चौथी टिप्पणी - पीठ ने कहा कि जांच अभी अधूरी है. ऐसे में यह तय करना संभव नहीं है कि कितने अभ्यर्थी गड़बड़ी में शामिल हैं और कितने निर्दोष हैं. अदालत ने कहा कि दोषी अभ्यर्थियों को अलग करने का सवाल जांच पूरी होने के बाद ही तय किया जा सकता है. जांच पूरी होने से पहले यह मान लेना कि दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों की पहचान संभव नहीं है, उचित नहीं है.
पांचवी टिप्पणी - अदालत ने कहा कि नियुक्त अभ्यर्थियों के अधिकार समाप्त करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन जरूरी है. कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत सुनवाई से छूट दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए रिकॉर्ड पर ठोस तथ्य और उचित आधार होना चाहिए. पीठ ने कहा कि अधूरी जांच से मिली सामग्री के आधार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दरकिनार नहीं किया जा सकता.
छठी टिप्पणी - अदालत ने कहा कि चयन सूची में नाम आने और नियुक्ति मिलने के बाद अभ्यर्थियों की स्थिति बदल जाती है. वे केवल चयन की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार नहीं रह जाते, बल्कि सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं. ऐसे में उनकी सेवा समाप्त करने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है.
पूरी जांच के बिना सामूहिक रद्दीकरण गलत
अदालत ने अपने फैसले के पैराग्राफ 73 में भर्ती रद्द करने की अधिसूचना को निरस्त करने के पांच प्रमुख आधार बताए.
- पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता समाप्त होने या बड़े पैमाने पर व्यवस्थित गड़बड़ी साबित करने वाली कोई गहन और पूरी जांच नहीं हुई थी.
- उपलब्ध तथ्यों से यह साबित नहीं होता कि पूरी चयन प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर हेरफेर हुआ है.
- जांच अभी जारी है। इसलिए दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों को अलग करने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले सामूहिक रद्दीकरण उचित नहीं है.
- सरकार पहले के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी आदेशों के विपरीत जाकर उसी मुद्दे पर दोबारा निर्णय नहीं ले सकती.
- राज्य सरकार यह साबित नहीं कर पाई कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं करने के लिए उसके पास कोई ठोस और असाधारण आधार मौजूद था.
सभी लाभ देने का हाईकोर्ट का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत हुई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने वाली 18 अगस्त 2026 की अधिसूचना निरस्त की जाती है. अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को बिना किसी सेवा व्यवधान के लगातार सेवा में माना जाएगा. उन्हें प्रभावित अधिसूचना के कारण किसी भी प्रकार के मौद्रिक या अन्य सेवा लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा.
हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा 3 दिसंबर 2025 को दिए गए फैसले और सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी 2026 के आदेश का पालन जारी रहेगा. इसका अर्थ है कि इन अभ्यर्थियों की नियुक्तियां सभी आपराधिक मुकदमों के अंतिम परिणाम के अधीन रहेंगी. जांच को निष्पक्ष तरीके से उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना होगा और याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करना होगा. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि फैसले में की गई टिप्पणियों से चल रही आपराधिक जांच प्रभावित नहीं होगी.
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