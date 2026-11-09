ETV Bharat / state

JSSC CGL भर्ती रद्द करने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने इस आधार पर किया था निरस्तः पढ़ें, विस्तृत रिपोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट परिसर, रांची ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा-2023 यानी CGLकी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है.

झारखंड हाईकोर्ट ने 18 अगस्त 2026 को जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके माध्यम से सरकार ने JSSC की विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत हुई भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती और गड़बड़ी में शामिल तथा निर्दोष अभ्यर्थियों की पहचान नहीं हो जाती, तब तक पूरी भर्ती प्रक्रिया को सामूहिक रूप से रद्द करना उचित नहीं है. जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने 6 नवंबर को जारी आदेश में सभी तथ्यों का विस्तार से जिक्र किया है.