झारखंड सरकार JPSC परीक्षा रद्द करने पर सहमत लेकिन छात्र अभी भी मामले की CBI जांच कराने की अपनी मांग पर अड़े
सरकार ने छात्रों की मांग को स्वीकार करते हुए 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है.
Published : August 9, 2026 at 11:26 PM IST
रांची: छात्रों के आंदोलन और लगातार उनके साथ हुई बातचीत के बाद हेमंत सरकार ने उनकी मांगों को मानते हुए 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है. रविवार देर शाम मंत्री सुदिव्य कुमार ने इसकी औपचारिक घोषणा मीडिया के समक्ष की.
इस दौरान राज्य सरकार द्वारा इस मसले को सुलझाने के नामित सभी चारों मंत्री के अलावा जेएसएससी के चेयरमैन प्रशांत कुमार और सीआईडी के आईजी मनोज कौशिक भी मौजूद थे. मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार छात्रों की मांग पर विचार करते हुए 14वीं जेपीएससी पीटी के अलावा बीते दिनों हुए बैकलॉग परीक्षा को भी रद्द करने का निर्णय लिया है और इस मामले में सीआईडी के अलावा ईडी से इसकी जांच कराने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में सीआईडी आपराधिक मामलों की जांच करेगी. वही ईडी मनी लॉड्रिंग से जुड़े मामले की जांच करेगी.
मंत्री सुदिव्य कुमार ने छात्रों द्वारा सीजीएल एवं अन्य परीक्षा को भी रद्द करने की मांग की जा रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशानुसार नियुक्ति हो चुकी है और नियुक्ति के बाद इस परीक्षा को रद्द करना सरकार के लिए मुश्किल है, ऐसे में यदि इस संबंध में कोई न्यायादेश आता है, तो सरकार उस पर विचार करेगी. इसके बाबजूद सरकार ने छात्रों के समक्ष सीजीएल परीक्षा में यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से जांच कराने का प्रस्ताव छात्रों को दिया है.
छात्र छोड़े हठधर्मिता ना करें आंदोलन
मंत्री सुदिव्य कुमार ने छात्रों से हठधर्मिता छोड़ने की अपील करते हुए कहा है कि कल के विधानसभा घेराव और आंदोलन को ना करें सरकार आपके साथ है, आंदोलन कब होता है जब सरकार आपकी मांगों पर विचार नहीं करती है. मगर सरकार आपके साथ है और लगातार तीन दिनों से वार्ता चल रही है, इसके बावजूद लाख कोशिशें के बाद भी छात्रों के साथ समझौता वार्ता पूरी नहीं हो सकी है. उन्होंने कहा कि जेपीएससी को सुदृढ करने के लिए नया एसओपी बनाया जा रहा है. जिसमें आइआइएम एवं अन्य संस्थानों के विशेषज्ञों की राय लेकर तैयार किया जाएगा. साथ ही सरकार ने एक पोर्टल भी आज से ही शुरू किया है जिसके माध्यम से छात्र नई एसओपी को लेकर अपना सुझाव और राय दे सकते हैं.
सीबीआई के बजाय ईडी से जांच कराए जाने पर सुदिव्य कुमार ने कहा कि पहली और दूसरी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की जांच 20 वर्ष से अधिक हो गए लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है. ऐसे में इस जांच को लोग देख चुके हैं ऐसे में सरकार ने सीआईडी के साथ साथ छात्रों की केन्द्रीय एजेंसी से जांच की मांग में ईडी से कराने का निर्णय लिया है.
उन्होंने कहा कि मैं विनम्रता के साथ आंदोलन कर रहे छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है उसे रद्द करना सरकार के अंतर्गत नहीं है यदि इस संबंध में कोई न्यायाधीश आता है तो सरकार उसे मानेगी.
जेपीएससी चेयरमैन ने परीक्षा और उसके रिजल्ट को लेकर दी सफाई
जेपीएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा और उसके रिजल्ट को लेकर सफाई दी. किश्तों में आनेवाले रिजल्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर मीडियाकर्मियों को बताते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कई बच्चों के डॉक्यूमेंट या तो गलत निकलते हैं या संदिग्ध निकलते हैं उनको नोटिस देना पड़ता है दो या तीन बार इस प्रक्रिया में विलंब होता है कई बार इस वजह से बेवजह विलंब होता है ऐसे में जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट सही रहता है वह बेवजह इंतजार करते रहते हैं.
रिजल्ट का इस कारण से उन्हें पहले रिजल्ट निकल जाता है बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान संदेह के घेरे में आए बच्चे यदि इसे क्लियर कर लेते हैं तो उन्हें रिजल्ट में शामिल किया जाता है इसलिए फिर अलग से भी रिजल्ट जारी होते रहते हैं.जेएसएससी परीक्षा में सुधार की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि माफिया तत्व को रोकने के लिए अब दो चरण में परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है इसके अलावा कई परीक्षाओं के सीबीटी मोड में भी आयोजित की जा रही है.
स्टूडेंटस के लिए खोला जा रहा है सुविधा केंद्र: प्रशांत कुमार
प्रशांत कुमार ने कहा कि जेएसएससी की हर परीक्षा में यदि अभ्यर्थियों की संख्या 50000 से अधिक है तो पीटी और मुख्य परीक्षा की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि अब परीक्षार्थी अपना स्कोर कार्ड खुद के साथ-साथ दूसरे अभ्यर्थियों का भी अपने लॉग इन से देख सकेंगे. इसके जरिए अभ्यर्थी सभी स्टूडेंट का नंबर के साथ रैंक देख सकेंगे. हम पूरी पारदर्शिता के साथ पूरे सीएमएल को उसके लॉइ इन में दे देंगे.
प्रशांत कुमार ने कहा कि आयोग के द्वारा स्टूडेंट सुविधा केंद्र खोला जा रहा है जहां छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था पानी पीने की व्यवस्था और शौचालय की सुविधा होगी जहां वह अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और एक सप्ताह के अंदर उनके शिकायत का जवाब हम देंगे.
JPSC मामले में जांच में दोषी पाए जाने वाले पर कार्रवाई जरूर होगी-सीआईडी, एडीजी
सोमवार के विधानसभा घेराव और बंदी को ध्यान में रखते हुए विधि व्यवस्था को लेकर की गई इंतजामत पर एडीजी मनोज कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्रियों के द्वारा अनुरोध लगातार किया गया है कि इस गतिरोध को दूर करना चाहिए इसके बावजूद यदि छात्रों का आंदोलन होता है तो विधानसभा घेराव के मद्दे नजर सारी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं.
उन्होंने कहा कि निर्देश यही है कि विधि व्यवस्था बनी रहे और छात्रों से भी अनुरोध है कि शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करें. जेपीएससी मामले में चल रहे सीआईडी की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि जब से सरकार का आदेश आया है तब से बिना देर किए हुए सीआईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है.
उन्होंने कहा कि सीआईडी के तरफ से एक मेल आईडी और फोन नंबर जारी किया गया है यदि किसी को भी इस संबंध में कोई सूचना या कोई जानकारी या कोई शिकायत करनी हो तो इसके माध्यम से आप बेहिचक दे सकते हैं. मैं आस्वस्त करता हूं कि जो भी निष्पैच और साफ सुथरा अनुसंधान हो सकता है वह सुनिश्चित किया जाएगा. अनुसंधान के क्रम में जो भी लोगों ने गड़बड़ी की है और वह पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
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