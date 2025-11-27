ETV Bharat / state

झारखंड में कोल्ड वेव से राहत के लिए सरकार ने आवंटित की राशि, जानिए, किस जिले को मिलेगा कितना

सर्दी के सितम से राहत के लिए झारखंड सरकार ने सहायता राशि आवंटित की है.

Jharkhand government allocates funds for cold wave relief
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 27, 2025 at 6:47 PM IST

3 Min Read
रांची: झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए शीत लहर (Cold Wave) से राहत के बड़ी पहल की है. सर्दी से जनजीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से निपटने के लिए राहत और बचाव कार्यों के लिए राशि जारी किए हैं.

राज्य के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह राशि, शीतलहरी की वजह से हुए दुष्प्रभाव को लेकर जिलों द्वारा संचालित होनेवाली राहत कार्यों पर खर्च की जाएगी. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के कुल 24 जिलों में इस तरह से राशि आवंटित की गई है. जिसमें कुल राशि 79 लाख रुपये आवंटित की गयी है.

Jharkhand government allocates funds for cold wave relief
सरकार द्वारा आवंटित राशि को लेकर जारी अधिसूचना की कॉपी (ETV Bharat)

किस जिले को कितनी राशि हुई आवंटित

क्रमजिलाराशि (₹)
1.रांची5,00,000
2.गुमला3,00,000
3.सिमडेगा3,00,000
4.लोहरदगा3,00,000
5.खूंटी3,00,000
6.पूर्वी सिंहभूम4,00,000
7.पश्चिमी सिंहभूम4,00,000
8.सरायकेला-खरसावां3,00,000
9.पलामू4,00,000
10.गढ़वा3,00,000
11.लातेहार3,00,000
12.हजारीबाग3,00,000
13.कोडरमा3,00,000
14.चतरा3,00,000
15.गिरिडीह4,00,000
16.धनबाद3,00,000
17.बोकारो3,00,000
18.दुमका4,00,000
19.जामताड़ा3,00,000
20.देवघर3,00,000
21.गोड्डा3,00,000
22.साहिबगंज3,00,000
23.पाकुड़3,00,000
24.रामगढ़3,00,000

शीतलहर पीड़ितों के लिए होगा राशि का उपयोग

शीतलहर (COLD WAVE) से प्रभावित गरीब, असहाय, बेघर और जरूरतमंद लोगों के लिए इस राशि का उययोग किया जाएगा. इसमें अस्थायी राहत शिविर, उनके लिए कंबल वितरण और राहत सामग्री की व्यवस्था करने और प्राकृतिक विपत्ति एवं शीतलहरी से प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत के लिए इस राशि का खर्च संबंधित जिले के उपायुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की अनुशंसा पर की जाएगी.

Jharkhand government allocates funds for cold wave relief
सरकार द्वारा आवंटित राशि को लेकर जारी अधिसूचना की कॉपी (ETV Bharat)

इस अधिसूचना के अनुसार इस राशि के खर्च में कोई AC बिल स्वीकार नहीं होगा. इसका मतलब यह हुआ कि भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर ही होगा. राशि केवल उन्हीं मदों में खर्च की जाएगी जिनके लिए इसे आवंटित किया गया है. किसी भी परिस्थिति में राशि बैंक खाते में जमा कर रोक कर नहीं रखी जाएगी. यदि राशि का उपयोग नहीं हो रहा हो, तो विभाग को तत्काल सूचित करना होगा. व्यय के लिए ऑनलाइन एंट्री और रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार राशि के उपयोग पर नियंत्रण रखेगा.

'सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को सभी का है ख्याल'

राज्य के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि पिछले कई दिनों से राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप देखा गया है. इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है. इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलावार राहत राशि जारी की है ताकि आमलोगों को शीत लहर के दौरान राहत देने में कोई परेशानी न हो.

