झारखंड में कोल्ड वेव से राहत के लिए सरकार ने आवंटित की राशि, जानिए, किस जिले को मिलेगा कितना
सर्दी के सितम से राहत के लिए झारखंड सरकार ने सहायता राशि आवंटित की है.
Published : November 27, 2025 at 6:47 PM IST
रांची: झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए शीत लहर (Cold Wave) से राहत के बड़ी पहल की है. सर्दी से जनजीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से निपटने के लिए राहत और बचाव कार्यों के लिए राशि जारी किए हैं.
राज्य के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह राशि, शीतलहरी की वजह से हुए दुष्प्रभाव को लेकर जिलों द्वारा संचालित होनेवाली राहत कार्यों पर खर्च की जाएगी. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के कुल 24 जिलों में इस तरह से राशि आवंटित की गई है. जिसमें कुल राशि 79 लाख रुपये आवंटित की गयी है.
किस जिले को कितनी राशि हुई आवंटित
|क्रम
|जिला
|राशि (₹)
|1.
|रांची
|5,00,000
|2.
|गुमला
|3,00,000
|3.
|सिमडेगा
|3,00,000
|4.
|लोहरदगा
|3,00,000
|5.
|खूंटी
|3,00,000
|6.
|पूर्वी सिंहभूम
|4,00,000
|7.
|पश्चिमी सिंहभूम
|4,00,000
|8.
|सरायकेला-खरसावां
|3,00,000
|9.
|पलामू
|4,00,000
|10.
|गढ़वा
|3,00,000
|11.
|लातेहार
|3,00,000
|12.
|हजारीबाग
|3,00,000
|13.
|कोडरमा
|3,00,000
|14.
|चतरा
|3,00,000
|15.
|गिरिडीह
|4,00,000
|16.
|धनबाद
|3,00,000
|17.
|बोकारो
|3,00,000
|18.
|दुमका
|4,00,000
|19.
|जामताड़ा
|3,00,000
|20.
|देवघर
|3,00,000
|21.
|गोड्डा
|3,00,000
|22.
|साहिबगंज
|3,00,000
|23.
|पाकुड़
|3,00,000
|24.
|रामगढ़
|3,00,000
शीतलहर पीड़ितों के लिए होगा राशि का उपयोग
शीतलहर (COLD WAVE) से प्रभावित गरीब, असहाय, बेघर और जरूरतमंद लोगों के लिए इस राशि का उययोग किया जाएगा. इसमें अस्थायी राहत शिविर, उनके लिए कंबल वितरण और राहत सामग्री की व्यवस्था करने और प्राकृतिक विपत्ति एवं शीतलहरी से प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत के लिए इस राशि का खर्च संबंधित जिले के उपायुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की अनुशंसा पर की जाएगी.
इस अधिसूचना के अनुसार इस राशि के खर्च में कोई AC बिल स्वीकार नहीं होगा. इसका मतलब यह हुआ कि भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर ही होगा. राशि केवल उन्हीं मदों में खर्च की जाएगी जिनके लिए इसे आवंटित किया गया है. किसी भी परिस्थिति में राशि बैंक खाते में जमा कर रोक कर नहीं रखी जाएगी. यदि राशि का उपयोग नहीं हो रहा हो, तो विभाग को तत्काल सूचित करना होगा. व्यय के लिए ऑनलाइन एंट्री और रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार राशि के उपयोग पर नियंत्रण रखेगा.
'सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को सभी का है ख्याल'
राज्य के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि पिछले कई दिनों से राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप देखा गया है. इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है. इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलावार राहत राशि जारी की है ताकि आमलोगों को शीत लहर के दौरान राहत देने में कोई परेशानी न हो.
