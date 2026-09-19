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दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के तीनों विभागों का आवंटन, अब सीएम हेमंत सोरेन संभालेंगे इनकी कमान

दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के पास रहे तीनों विभागों का नया आवंटन कर दिया गया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Jharkhand government allocated three portfolios previously held by late minister Sudivya Kumar
झारखंड मंत्रालय (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2026 at 8:44 PM IST

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रांचीः झारखंड सरकार ने दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के पास रहे तीन महत्वपूर्ण विभागों का नया आवंटन कर दिया है. अब नगर विकास एवं आवास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के साथ साथ पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभालेंगे. इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने 18 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी की है.

इससे पहले ये तीनों विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार के जिम्मे थे. 6 सितंबर 2026 को मंत्री पद पर रहते हुए सुदिव्य कुमार के आकस्मिक निधन के बाद ये विभाग मंत्री स्तर पर रिक्त हो गए थे. सुदिव्य कुमार गिरिडीह सदर से विधायक थे और हेमंत सोरेन सरकार में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के साथ नगर विकास एवं आवास, पर्यटन, कला-संस्कृति तथा खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग संभाल रहे थे.

विभागों का यह आवंटन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166(3) के तहत बनाए गए झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है. अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 166(3) से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कार्यपालिका नियमावली-2000 के नियम 6(1) के तहत विभागों का आवंटन किया जा रहा है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले की अधिसूचनाओं के माध्यम से दूसरे मंत्रियों को आवंटित विभागों का कामकाज पहले की तरह जारी रहेगा। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

Jharkhand government allocated three portfolios previously held by late minister Sudivya Kumar
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की कॉपी (ETV Bharat)

बता दें कि 15 अगस्त 2025 को तत्कालीन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन का मंत्री पद पर रहते हुए निधन हुआ था. उनके निधन के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपी गई थी.

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