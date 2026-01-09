ETV Bharat / state

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना ने खोले उड़ान के अवसर, अब तक 104 करोड़ से ज्यादा का भुगतान

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना प्रदेश की किशोरियों को सशक्त करने की दिशा में तेजी ला रहा है.

Jharkhand government accelerating efforts to educate and empower adolescent girls through Savitribai Phule Kishori Samriddhi Yojana
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 9, 2026 at 7:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड सरकार राज्य की किशोरियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ तेजी से कदम बढ़ा रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुरू की गई सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, अब बेटियों के सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित हो रही है.

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 104 करोड़ 65 लाख रु से अधिक की राशि 2,78,463 बालिकाओं के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है. वहीं, 6,07,467 बालिकाओं का आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। शेष लाभुकों के भुगतान की प्रक्रिया जारी है.

चरणबद्ध रूप से मिलती है प्रोत्साहन राशि

इस योजना के तहत 8वीं से 12वीं कक्षा तक अध्ययनरत पात्र किशोरियों को चरणबद्ध रूप से ₹40,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है. इसका उद्देश्य है कि झारखंड की कोई भी बेटी आर्थिक कारणों से अपनी शिक्षा बीच में न छोड़े और हर बालिका आत्मविश्वास के साथ ऊंचाइयों को छुए.

अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

इस योजना के सफल क्रियान्वयन और आवेदन प्रक्रिया के सुचारू निष्पादन के लिए प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा विस्तार पदाधिकारी (BEEO), प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा संबंधित कर्मियों को समाज कल्याण निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण दिया जा चुका है. विभाग समय-समय पर तकनीकी सहयोग भी उपलब्ध करा रहा है.

लाभुकों के लिए संपर्क सुविधा

इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी या सहायता के लिए बालिकाएं अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी या संबंधित प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से संपर्क कर सकती हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की हर किशोरी को बेहतर शिक्षा, सम्मानजनक जीवन और सशक्त भविष्य का अवसर मिले और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना इसी दिशा में एक प्रेरक कदम बनकर उभर रही है.

इसे भी पढ़ें- झारखंड में योजनाओं का खेल, रघुवर की सुकन्या योजना बन गई हेमंत की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, क्या है दोनों में अंतर

इसे भी पढ़ें- सीएम हेमंत सोरेन ने किया जनता से संवाद, बताया- अब चार-चार बेटियों को मिलेगा सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ

इसे भी पढ़ें- Sahibganj News: सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के प्रचार के लिए एलईडी वाहन को डीसी ने किया रवाना, छात्राओं से योजना का लाभ उठाने की अपील

TAGGED:

महिला एवं बाल विकास विभाग
SAVITRIBAI PHULE KISHORI SAMRIDDHI
JHARKHAND GOVERNMENT
EDUCATE AND EMPOWER GIRLS
GIRLS EMPOWER SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.