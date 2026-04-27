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राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता: हरियाणा रवाना हुई अंडर-17 झारखंड बालिका टीम

रांची: झारखंड की अंडर-17 बालिका क्रिकेट टीम 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल महासंघ (SGFI) क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सोमवार को हरियाणा के रोहतक के लिए रवाना हो गई. यह टीम स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी.

चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों का प्रदर्शन, फिटनेस और खेल कौशल का मूल्यांकन

इस प्रतियोगिता का आयोजन 29 अप्रैल से 3 मई 2026 तक किया जाएगा, जिसमें देशभर की टीमें हिस्सा लेंगी. झारखंड की 16 सदस्यीय टीम का चयन खेलो झारखंड कार्यक्रम के तहत आयोजित राज्य स्तरीय ओपन ट्रायल के आधार पर किया गया है. चयन प्रक्रिया के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन, फिटनेस और खेल कौशल का मूल्यांकन किया गया, जिसके बाद अंतिम टीम घोषित की गई. इस टीम की कप्तानी प्रियांशी कारवा को सौंपी गई है, जो अपनी नेतृत्व क्षमता और प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं.

टीम को रवाना करने से पहले झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से खिलाड़ियों को ट्रैकसूट, टी-शर्ट और अन्य आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई. इस दौरान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए अधिकारियों और प्रशिक्षकों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया.

खिलाड़ियों ने अभ्यास के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया

टीम के कोच चिंतामणि कुमारी और मैनेजर विशाल यादव खिलाड़ियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं. दोनों ने टीम की तैयारियों पर संतोष जताते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने अभ्यास के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है और वे राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं. टीम में शामिल खिलाड़ियों में जीत का जज्बा और आत्मविश्वास साफ झलक रहा है.

खिलाड़ियों के लिए भविष्य में मौके