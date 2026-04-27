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राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता: हरियाणा रवाना हुई अंडर-17 झारखंड बालिका टीम

SGFI क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड की बालिका टीम हरियाणा के लिए रवाना हो गई.

Jharkhand Girls' Cricket Team
झारखंड बालिका क्रिकेट टीम (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 27, 2026 at 10:43 PM IST

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रांची: झारखंड की अंडर-17 बालिका क्रिकेट टीम 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल महासंघ (SGFI) क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सोमवार को हरियाणा के रोहतक के लिए रवाना हो गई. यह टीम स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी.

चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों का प्रदर्शन, फिटनेस और खेल कौशल का मूल्यांकन

इस प्रतियोगिता का आयोजन 29 अप्रैल से 3 मई 2026 तक किया जाएगा, जिसमें देशभर की टीमें हिस्सा लेंगी. झारखंड की 16 सदस्यीय टीम का चयन खेलो झारखंड कार्यक्रम के तहत आयोजित राज्य स्तरीय ओपन ट्रायल के आधार पर किया गया है. चयन प्रक्रिया के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन, फिटनेस और खेल कौशल का मूल्यांकन किया गया, जिसके बाद अंतिम टीम घोषित की गई. इस टीम की कप्तानी प्रियांशी कारवा को सौंपी गई है, जो अपनी नेतृत्व क्षमता और प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं.

टीम को रवाना करने से पहले झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से खिलाड़ियों को ट्रैकसूट, टी-शर्ट और अन्य आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई. इस दौरान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए अधिकारियों और प्रशिक्षकों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया.

खिलाड़ियों ने अभ्यास के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया

टीम के कोच चिंतामणि कुमारी और मैनेजर विशाल यादव खिलाड़ियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं. दोनों ने टीम की तैयारियों पर संतोष जताते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने अभ्यास के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है और वे राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं. टीम में शामिल खिलाड़ियों में जीत का जज्बा और आत्मविश्वास साफ झलक रहा है.

खिलाड़ियों के लिए भविष्य में मौके

खिलाड़ियों ने भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने को लेकर उत्साह व्यक्त किया है. उनका कहना है कि यह उनके लिए बड़ा अवसर है और वे राज्य का नाम रोशन करने के लिए पूरी मेहनत करेंगी. इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए भविष्य में उच्च स्तर पर खेलने के रास्ते खुल सकते हैं.

झारखंड की बालिका टीमों का विभिन्न खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि टीम इस बार प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेगी और राज्य के लिए गौरव हासिल करेगी. हाल के वर्षों में झारखंड की बालिका टीमों ने विभिन्न खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जिससे राज्य की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है.

अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि झारखंड की यह टीम रोहतक में होने वाली प्रतियोगिता में कैसा प्रदर्शन करती है. खिलाड़ियों के जोश और तैयारी को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि टीम इस बार मजबूत चुनौती पेश करेगी.

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