34वीं राष्ट्रीय सब जूनियर थ्रोबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों का जलवा, अपराजित रहकर बनीं चैंपियन
34वीं राष्ट्रीय सब जूनियर थ्रोबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम तमिलनाडु को हराकर चैंपियन बनी. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 2, 2026 at 5:23 PM IST
रांचीः झारखंड की बेटियों ने राष्ट्रीय खेल मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित विवेकानंद कॉलेज परिसर में आयोजित 34वीं राष्ट्रीय सब जूनियर थ्रोबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया.
30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चली इस प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि लीग मुकाबलों से लेकर फाइनल तक किसी भी टीम को अपने ऊपर हावी होने का मौका नहीं दिया. लगातार छह मुकाबलों में जीत दर्ज कर झारखंड ने खिताबी ट्रॉफी अपने नाम की.
झारखंड की टीम ने मध्य प्रदेश के खिलाफ 25-08, 25-20 से जीत दर्ज कर प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत की. इसके बाद महाराष्ट्र को 25-23, 25-28 से हराया. आंध्र प्रदेश के खिलाफ भी टीम का प्रदर्शन शानदार रहा और झारखंड ने 25-06, 25-16 से मुकाबला अपने नाम किया. लीग चरण में जीत के सिलसिले ने टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया और नॉकआउट मुकाबलों में भी खिलाड़ियों ने उसी लय को बरकरार रखा.
क्वार्टर फाइनल में झारखंड की बालिकाओं ने तेलंगाना को एकतरफा मुकाबले में 25-07, 25-04 से पराजित किया. इसके बाद सेमीफाइनल में मुंबई की टीम को 25-09, 25-18 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई. फाइनल में सामने तमिलनाडु की मजबूत चुनौती थी लेकिन झारखंड की खिलाड़ियों ने दबाव के बीच बेहतरीन तालमेल और खेल कौशल का प्रदर्शन किया. दोनों सेट में शानदार खेल दिखाते हुए 25-16, 25-23 से जीत हासिल की और राष्ट्रीय चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया.
खिलाड़ियों की मेहनत का मिला परिणाम
इस उपलब्धि पर झारखंड राज्य थ्रोबॉल संघ के अध्यक्ष वेदांत कौस्तव ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहकर चैंपियन बनना राज्य के लिए गर्व की बात है. यह सफलता खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है. खिलाड़ियों को सही अवसर और मार्गदर्शन मिले तो वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं.
एसोसिएशन के चेयरमैन डॉ. राजेश गुप्ता ने भी टीम की सफलता पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल के विकास के लिए काम कर रहे पदाधिकारियों के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है. इस जीत से राज्य की दूसरी युवा खिलाड़ियों को भी खेल में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी. झारखंड राज्य थ्रोबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने चैंपियन टीम को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी तरह बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है.
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