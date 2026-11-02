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34वीं राष्ट्रीय सब जूनियर थ्रोबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों का जलवा, अपराजित रहकर बनीं चैंपियन

राष्ट्रीय सब जूनियर थ्रोबॉल चैंपियनशिप की विजेता ट्रॉफी के साथ झारखंड की बालिका टीम ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड की बेटियों ने राष्ट्रीय खेल मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित विवेकानंद कॉलेज परिसर में आयोजित 34वीं राष्ट्रीय सब जूनियर थ्रोबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया.

30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चली इस प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि लीग मुकाबलों से लेकर फाइनल तक किसी भी टीम को अपने ऊपर हावी होने का मौका नहीं दिया. लगातार छह मुकाबलों में जीत दर्ज कर झारखंड ने खिताबी ट्रॉफी अपने नाम की.