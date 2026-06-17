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चार साल में राष्ट्रीय पहचान: स्वच्छता और हरियाली के मामले में राहे का बालिका आवासीय विद्यालय देश में अव्वल

झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, राहे. ( फोटो-ईटीवी भारत )