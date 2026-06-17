चार साल में राष्ट्रीय पहचान: स्वच्छता और हरियाली के मामले में राहे का बालिका आवासीय विद्यालय देश में अव्वल
बच्चों की मेहनत और विद्यालय प्रबंधन के सामूहिक प्रयास से झारखंड के एक सरकारी स्कूल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है.
Published : June 17, 2026 at 2:53 PM IST
रांची:राजधानी रांची के राहे प्रखंड स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई है. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग यानी SHVR 2025-26 में विद्यालय ने 99.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है. इस उपलब्धि के साथ विद्यालय को 'सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट', एक लाख रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि और विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एजुकेशनल एक्सपोजर विजिट का अवसर मिलेगा.
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग का उद्देश्य विद्यालयों में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना है. इस रैंकिंग के लिए देशभर के हजारों सरकारी और निजी विद्यालयों का मूल्यांकन किया गया. जिसमें राहे का झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा.
कई मानकों पर हुआ मूल्यांकन
स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग के तहत विद्यालयों का मूल्यांकन स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, छात्राओं के लिए अलग स्वच्छ शौचालय, साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था, जल संरक्षण, ऊर्जा दक्षता, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, परिसर की हरियाली, संचालन और अनुरक्षण, व्यवहार परिवर्तन, क्षमता निर्माण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न मानकों पर किया गया. इन सभी बिंदुओं पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय ने 99.20 प्रतिशत अंक हासिल किए.
चार साल में राष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान
मार्च 2022 में स्थापित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय ने बहुत कम समय में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. विद्यालय में शुरुआत से ही स्वच्छता, जल संरक्षण, हरित परिसर और छात्राओं की सहभागिता को प्राथमिकता दी गई. इन प्रयासों का परिणाम है कि चार वर्षों के भीतर विद्यालय ने कई राष्ट्रीय उपलब्धियां अपने नाम दर्ज की हैं. वर्ष 2024-25 में आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार (नेशनल वाटर अवॉर्ड) में भी विद्यालय ने देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त किया था. अब स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में पहला स्थान हासिल कर विद्यालय ने एक और राष्ट्रीय उपलब्धि अपने नाम कर ली है.
आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं
विद्यालय परिसर में छात्राओं के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं. यहां स्वच्छ पेयजल के लिए वॉटर प्यूरीफायर, हैंडवॉशिंग यूनिट, अलग शौचालय, माहवारी कक्ष, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, दिव्यांग अनुकूल रैंप, स्वच्छ छात्रावास, ऊर्जा संरक्षण की व्यवस्था तथा सूखा और गीला कचरा अलग-अलग संग्रहित करने की व्यवस्था की गई है.
इसके अलावा विद्यालय परिसर में औषधीय पौधों के साथ बागवानी विकसित की गई है. इको पार्क तैयार किया गया है, जहां छात्राओं के बैठने की व्यवस्था है. विद्यालय की दीवारों और चहारदीवारी पर शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सोहराय कला से जुड़े संदेश और चित्र भी बनाए गए हैं.
बाल संसद ने निभाई अहम भूमिका
विद्यालय प्रबंधन के अनुसार इस उपलब्धि के पीछे बाल संसद की सक्रिय भागीदारी रही. छात्राओं ने स्वच्छता अभियान, पौधरोपण, जल संरक्षण, कचरा पृथक्करण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में लगातार हिस्सा लिया. कई वर्षों से इन गतिविधियों पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा था, जिसका परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान के रूप में सामने आया.
सामूहिक मेहनत का परिणाम-सारिका उपाध्याय
विद्यालय की लेखापाल सारिका उपाध्याय ने कहा कि यह उपलब्धि पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने बताया कि विद्यालय की स्थापना के बाद से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और छात्राओं की सहभागिता पर लगातार काम किया जा रहा है. इस सफलता के पीछे छात्राओं, शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों और सभी सहयोगियों का सामूहिक प्रयास है. उन्होंने कहा कि विद्यालय को वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार में तीसरा स्थान भी मिला था. अब पूरे देश में पहला स्थान मिलना विद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि है. आने वाले समय में भी विद्यालय स्वच्छ एवं हरित गतिविधियों को और मजबूत करेगा.
बाल संसद और छात्राओं की सक्रियता से मिली सफलता-फूलमणि बाड़ा
विद्यालय की सहायक शिक्षिका फूलमणि बाड़ा ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए लंबे समय से तैयारी की जा रही थी. विद्यालय में बाल संसद के माध्यम से छात्राओं को स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई थी. छात्राओं ने पूरी जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ इन गतिविधियों में भाग लिया, जिसका परिणाम आज राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान के रूप में सामने आया है. उन्होंने कहा कि विद्यालय में स्वच्छता और हरित गतिविधियां केवल प्रतियोगिता के लिए नहीं, बल्कि दैनिक व्यवस्था का हिस्सा हैं. यही निरंतर प्रयास विद्यालय की सफलता का आधार बना.
छात्राओं का बढ़ा उत्साह और आत्मविश्वास-मनीषा
विद्यालय की छात्रा मनीषा कुमारी ने कहा कि स्वच्छ एवं हरित विद्यालय पुरस्कार के लिए निर्धारित सभी मानकों को विद्यालय ने पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया. राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिलने से सभी छात्राओं का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा है. उन्होंने कहा कि विद्यालय में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नियमित रूप से गतिविधियां संचालित होती हैं. इससे छात्राओं में जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हुई है.
पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात-होलिका कुमारी
विद्यालय की छात्रा होलिका कुमारी ने कहा कि पूरे देश में पहला स्थान मिलना केवल विद्यालय की नहीं, बल्कि पूरे झारखंड की उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि इस सफलता का श्रेय शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों, छात्राओं और अभिभावकों के सहयोग को जाता है. विद्यालय में विकसित मॉडल से दूसरे विद्यालय भी प्रेरणा लेकर अपने परिसर को स्वच्छ और हरित बना सकते हैं.
इन लोगों का रहा महत्वपूर्ण योगदान
विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धि दिलाने में सहायक शिक्षिका फूलमणि बाड़ा, पूर्व लेखापाल सौरभ कुमार सिंह, वर्तमान लेखापाल सारिका उपाध्याय, प्रीतम कुमार महतो, अंबिका कुमारी, सविता कुमारी, दीपा कुमारी, रीमा कुमारी, संजय कुमार महतो, सुलोचना कुमारी, रमाकांत अहीर, रीना कुमारी सहित विद्यालय के सभी शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों और छात्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
दूसरे विद्यालयों के लिए प्रेरणा बना राहे का स्कूल
स्वच्छता, जल संरक्षण, हरित परिसर, ऊर्जा संरक्षण और छात्र सहभागिता के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के कारण राहे का झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय अब देशभर के विद्यालयों के लिए एक मॉडल के रूप में उभरकर सामने आया है. महज चार वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल करने वाले इस विद्यालय ने यह साबित किया है कि योजनाबद्ध प्रयास, सामूहिक सहभागिता और बेहतर प्रबंधन के दम पर सरकारी विद्यालय भी राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं. पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल कर विद्यालय ने रांची के साथ-साथ पूरे झारखंड का गौरव बढ़ाया है.
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