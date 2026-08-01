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ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार झारखंड की युवती दिल्ली से रेस्क्यू, शिकंजे में मानव तस्कर

रांचीः झारखंड का एक मानव तस्कर को शनिवार सुबह दिल्ली से गिरफ्तार किया गया. इस अभियान के दौरान मानव तस्करी की शिकार खूंटी जिला की एक लड़की को भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.

झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र, झारखंड भवन, नई दिल्ली के समन्वय से चाईबासा पुलिस, दिल्ली पुलिस और एक स्थानीय एनजीओ की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता हासिल हुई है.

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार मानव तस्कर के विरुद्ध चाईबासा में वर्ष 2023 से मानव तस्करी के अनेक मामलों में प्राथमिकी दर्ज थी तथा न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था. चाईबासा पुलिस पूर्व में कई बार दिल्ली आकर आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर चुकी थी लेकिन सफलता नहीं मिल सकी.

इस बार चाईबासा पुलिस, दिल्ली पुलिस, एक स्थानीय एनजीओ तथा एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र की संयुक्त रणनीति के तहत पिछले दो-तीन दिनों से आरोपी के संभावित ठिकानों एवं आसपास के क्षेत्रों की लगातार रेकी की जा रही थी. इसी क्रम में शनिवार सुबह लगभग 6 बजे आरोपी को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से चाईबासा पुलिस को चार दिनों की रिमांड प्राप्त हुई है. इसी कार्रवाई में एक अन्य मानव तस्कर की गिरफ्तारी भी की गई, जिसके घर से खूंटी जिला की एक लड़की को बरामद किया गया है. इस लड़की को दिल्ली के सुभाष प्लेस थाना क्षेत्र से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.

लड़की का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा चुका है तथा वर्तमान में उसे सुरक्षित गृह में रखा गया है. निर्धारित प्रक्रिया के तहत बालिका को बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि उसके सुरक्षित पुनर्वास की आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.