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नेहरू कप जीतकर लौटीं झारखंड की बेटियां, जेईपीसी में सम्मान

नेहरू कप जीतकर लौटीं झारखंड की बेटियों का सम्मान ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड की स्कूली बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी में चैंपियन बनकर राज्य का गौरव बढ़ाया है. वहीं स्कूली बच्चों की गायन और नृत्य प्रतिभा को निखारने के लिए ‘झारखंड स्कूल आइडल–सुर और ताल संग्राम’ के तहत प्रमंडल स्तरीय चयन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की इन कोशिशों के बीच गुरुवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) परिसर में नेहरू कप विजेता बालिका हॉकी टीम का स्वागत और सम्मान किया गया.

नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में आयोजित 32वें चरनजीत राय नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका उच्च विद्यालय, सिमडेगा की टीम ने डायरेक्टरेट जनरल एनसीसी, सोनीपत को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया.