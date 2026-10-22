नेहरू कप जीतकर लौटीं झारखंड की बेटियां, जेईपीसी में सम्मान
नेहरू कप जीतकर रांची लौटीं झारखंड की बालिका खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 22, 2026 at 9:33 PM IST
रांचीः झारखंड की स्कूली बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी में चैंपियन बनकर राज्य का गौरव बढ़ाया है. वहीं स्कूली बच्चों की गायन और नृत्य प्रतिभा को निखारने के लिए ‘झारखंड स्कूल आइडल–सुर और ताल संग्राम’ के तहत प्रमंडल स्तरीय चयन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की इन कोशिशों के बीच गुरुवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) परिसर में नेहरू कप विजेता बालिका हॉकी टीम का स्वागत और सम्मान किया गया.
नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में आयोजित 32वें चरनजीत राय नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका उच्च विद्यालय, सिमडेगा की टीम ने डायरेक्टरेट जनरल एनसीसी, सोनीपत को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया.
जेईपीसी परिसर में राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन सहित परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और मैनेजर का अभिनंदन किया. जेईपीसी को नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में राज्य की स्कूली टीमों की भागीदारी का दायित्व मिलने के बाद यह पहला मौका है, जब झारखंड की अंडर-17 बालिका टीम चैंपियन बनी है. इससे पहले 2023 में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट उच्च विद्यालय, बरियातू की टीम उपविजेता रही थी.
इस अवसर पर राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने कहा कि बच्चों के विकास के लिए शिक्षा के साथ खेलों को बढ़ावा देने की विभागीय कोशिशें सार्थक परिणाम दे रही हैं. झारखंड की बेटियों की जीत उनकी प्रतिभा, मेहनत, अनुशासन और संकल्प का प्रमाण है. उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
गायन और नृत्य में भी प्रतिभा दिखा रहे विद्यार्थी
इधर, झारखंड स्कूल प्रतिभा खोज 2026 के तहत ‘झारखंड स्कूल आइडल–सुर और ताल संग्राम’ की प्रमंडल स्तरीय चयन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. गुरुवार को कोल्हान प्रमंडल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने गायन और नृत्य के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य पढ़ाई के साथ कला और संस्कृति के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अवसर देना, विद्यालयों में छिपी प्रतिभाओं को पहचानना और बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना है.
इस प्रतियोगिता में कक्षा छह से आठ और कक्षा नौ से 12 तक के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं. गायन में एकल गायन, लोकगीत, देशभक्ति गीत और शास्त्रीय गायन, जबकि नृत्य में एकल, लोक, शास्त्रीय और मुक्त शैली की प्रस्तुतियां शामिल हैं. प्रत्येक प्रस्तुति के लिए चार से छह मिनट का समय निर्धारित किया गया है.
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 23 अक्टूबर को पलामू प्रमंडल का चयन पलामू में, 24 अक्टूबर को दक्षिणी छोटानागपुर का रांची में, 25 अक्टूबर को उत्तरी छोटानागपुर का हजारीबाग में और 26 अक्टूबर को संथाल परगना का चयन दुमका में होगा. खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर देने की ये कोशिशें स्कूली शिक्षा को पाठ्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय बच्चों की बहुआयामी प्रतिभा को सामने लाने पर केंद्रित हैं.
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