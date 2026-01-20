झारखंड में ठंड से मिली राहत, चढ़ने लगा पारा, दिन में कई जगह हो रहा है गर्मी का अहसास
झारखंड के कई इलाकों के तापमान में इजाफा हुआ है. जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है.
रांची: झारखंड में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है. पिछले दो दिनों से पारा चढ़ने लगा है. शीतलहर और कड़ाके की ठंड से राहत मिली है. पिछले 24 घंटों में न्यूनतम पारा में 3 से 5 डिग्री का इजाफा हुआ है. इसी तरह अधिकतम तापमान में भी 1 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है. मौसम शुष्क है लेकिन कई जिलों में आंशिक बादल छाए हुए हैं. बसंत ऋतु दस्तक देने को तैयार है. पूरे सप्ताह मौसम में कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है.
न्यूनतम पारा में इजाफा, ठंड से मिली राहत
मौसम केंद्र, रांची की ओर से 20 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम तापमान खूंटी में 8.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. खूंटी, लोहरदगा और डाल्टनगंज को छोड़कर ज्यादातर जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री के ऊपर चला गया है. रांची में 11.0 डिग्री, जमशेदपुर में 11.9 डिग्री, बोकारो में 11.1 डिग्री, कोडरमा में 12.8 डिग्री, गुमला में 10.3 डिग्री, हजारीबाग में 10.4 डिग्री, लातेहार में 13.8 डिग्री, पाकुड़ में 11.2 डिग्री, सरायकेला में 11.6 डिग्री और सिमडेगा में 10.1 डिग्री पर पारा पहुंच गया है.
दिन के वक्त महसूस होने लगी है गर्मी
पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा गर्म चाईबासा जिला रहा है. यहां का अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री पर चला गया है. चाईबासा समेत कई जिलों में दिन के वक्त हल्की गर्मी महसूस होने लगी है. इसके अलावा सरायकेला और जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री पर पहुंच गया है.
जबकि रांची में 27.2 डिग्री, डाल्टनगंज में 28.8 डिग्री, बोकारो में 29.8 डिग्री, बोकारो में 27.6 डिग्री, कोडरमा में 27.0 डिग्री, गुमला में 28.0 डिग्री, हजारीबाग में 26.7 डिग्री, खूंटी में 28.6 डिग्री, लोहरदगा में 26.5 डिग्री, पाकुड़ में 28.1 डिग्री और सिमडेगा में 27.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. एकमात्र लातेहार जिला है, जहां का अधिकतम पारा सबसे कम 23.5 डिग्री रहा है. मौसम केंद्र के मुताबिक 21 जनवरी तक सुबह के वक्त कहीं कहीं हल्के दर्जे का कोहरा देखने को मिल सकता है. इसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे. हालांकि 22 जनवरी से आसमान साफ हो जाएगा.
