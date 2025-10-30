झारखंड स्थापना दिवस होगा युवाओं के लिए खास, बंटेंगे हजारों नियुक्ति पत्र
झारखंड स्थापना दिवस को खास बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है. राज्य के स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
रांचीः बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को देश के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया झारखंड अपने स्थापना का 25 साल पूरा करने जा रहा है. इस मौके को खास बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है. राज्य सरकार स्थापना सप्ताह के जरिए कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है. मुख्य कार्यक्रम ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राजकीय समारोह के रूप में 15-16 नवंबर को आयोजित किया जाएगा.
वहीं इस मौके पर जिला से लेकर प्रदेश स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत राज्य स्थापना दिवस और हेमंत सरकार के इस कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे.
निजी और सरकारी नौकरियों की बहार
नवंबर महीने में राज्य में नौकरियों की बहार होगी. राज्य स्थापना दिवस और वर्तमान सरकार के एक वर्ष पूरे होने के मौके पर बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे. श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा जिला स्तर पर आयोजित रोजगार मेला के माध्यम से जहां युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे, वहीं जेपीएससी-जेएसएससी के द्वारा चयनित करीब 10 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहायक आचार्य के साथ-साथ जेपीएससी द्वारा चयनित 342 सिविल सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे.
श्रम विभाग के अधिकारी ने दी जानकारी
इस संबंध में श्रम विभाग के संयुक्त निदेशक निशिकांत मिश्र कहते हैं कि स्थापना दिवस को लेकर सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार कार्य किए जा रहे हैं. विभाग द्वारा वैसे तो सालों भर रोजगार मेला और भर्ती कैंप आयोजित किए जाते हैं, लेकिन खास मौके पर खास रूप से तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस साल राज्य में अब तक 170 रोजगार मेला/भर्ती कैंप लगाए गए हैं. जिसमें लगभग 7000 युवाओं को रोजगार मिला है.
बहरहाल, रजत वर्ष में स्थापना दिवस को खास मनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है. राज्य सरकार के आला अधिकारी लगातार विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.
