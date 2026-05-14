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दो साल बाद जेल से बाहर आए पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस नेताओं ने कहा- सत्य और न्याय की हुई जीत

रांची: पूर्व मंत्री आलमगीर आलम करीब दो वर्ष जेल में रहने के बाद गुरुवार को जेल से बाहर आए. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज वो जेल से बाहर निकले.

रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से आलमगीर आलम के बाहर निकलने की खबर के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जेल के बाहर जमा हो गए. यही स्थिति उनके एचईसी स्थित सरकारी आवास के पास दिखीं.

जेल से बाहर आए आलमगीर आलम (Etv Bharat)

पाकुड़ की विधायक और आलमगीर आलम की पत्नी निशत आलम, अपने पुत्र और पोते के साथ जेल पहुंचीं. जमानत पर रिहाई की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आलमगीर आलम जेल से बाहर निकले. उन्होंने सबसे पहले अपने पोते को दुलारा, इस बीच उनके समर्थक नारा लगाते नजर आए.

विधायक पत्नी निशत आलम के सरकारी आवास पर आलमगीर आलम के पहुंचते ही उनके समर्थकों में उनकी एक झलक पाने के लिए बेताबी दिखी. इस मौके पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, उज्जवल तिवारी सहित कई कांग्रेस नेताओं ने आलमगीर आलम से मुलाकात की.

कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि आलमगीर आलम की गिरफ्तारी एक राजनीतिक गिरफ्तारी थी और भाजपा के इशारे पर उन्हें करप्शन का गलत मामला बनाकर फंसाया लेकिन सत्य की जीत हुई है. इसके साथ ही ईडी-केंद्र सरकार की पोल खुल गयी है. आज उनकी रिहाई से सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं बल्कि आम जनमानस में भी खुशी है.