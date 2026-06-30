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हूल दिवस पर गरजे चंपाई सोरेन, बोले- वीर सिदो-कान्हू की विरासत का अपमान करने वालों को जनता देगी जवाब

जामताड़ा में चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. हूल दिवस कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने को लेकर उन्होंने भड़ास निकाली.

Champai Soren on Hool Diwas
जामताड़ा में कार्यकर्ताओं संग पूर्व सीएम चंपाई सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 30, 2026 at 2:03 PM IST

3 Min Read
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रांची/जामताड़ा: हूल दिवस के मौके पर संथाल हूल की ऐतिहासिक धरती भोगनाडीह को लेकर झारखंड की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वीर सिदो-कान्हू के वंशजों और ग्रामीणों के साथ अन्याय किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भोगनाडीह को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं. उनका आरोप है कि शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी लोगों को अनुमति लेने और बॉन्ड भरने जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है.

इस अपमान का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी जनताः चंपाई

चंपाई सोरेन ने कहा कि वर्ष 1855 में वीर सिदो-कान्हू, चांद-भैरव और फूलो-झानो ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूंका था. उन वीरों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि आजादी के दशकों बाद उनके अपने वंशजों को ही श्रद्धांजलि देने के लिए प्रशासनिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि वीरों की विरासत को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का जवाब जनता लोकतांत्रिक तरीके से देगी.

पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

"पिछले साल भी लोगों के साथ हुआ था दुर्व्यवहार"

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष भी हूल दिवस के दौरान शहीदों के वंशजों और समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे. उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था. उनके अनुसार, राज्य सरकार नहीं चाहती कि भोगनाडीह में स्वतंत्र रूप से हूल दिवस का आयोजन हो.

"विकास से वंचित है भोगनाडीह"

चंपाई सोरेन ने कहा कि संथाल हूल ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी और इसी आंदोलन के बाद संथाल परगना क्षेत्र के लिए विशेष कानून बनाने की दिशा में पहल हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों के हितों की बात करने वाली वर्तमान सरकार ने भोगनाडीह के विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं किया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि शहीदों के वंशजों ने उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित किया था और इसी कारण कार्यक्रम पर रोक लगाई गई.

हूल दिवस क्यों मनाया जाता है?

झारखंड में हर वर्ष 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है. यह दिन वर्ष 1855 में शुरू हुए संथाल हूल (विद्रोह) की याद में मनाया जाता है, जब वीर सिदो-कान्हू, चांद-भैरव और फूलो-झानो के नेतृत्व में संथाल समुदाय ने अंग्रेजी शासन, महाजनी शोषण और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ा था. इस विद्रोह को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती और महत्वपूर्ण जनआंदोलनों में गिना जाता है. हूल दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और उनके संघर्ष, बलिदान, सामाजिक न्याय के संदेश को याद किया जाता है.

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