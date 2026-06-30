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हूल दिवस पर गरजे चंपाई सोरेन, बोले- वीर सिदो-कान्हू की विरासत का अपमान करने वालों को जनता देगी जवाब

जामताड़ा में कार्यकर्ताओं संग पूर्व सीएम चंपाई सोरेन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची/जामताड़ा: हूल दिवस के मौके पर संथाल हूल की ऐतिहासिक धरती भोगनाडीह को लेकर झारखंड की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वीर सिदो-कान्हू के वंशजों और ग्रामीणों के साथ अन्याय किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भोगनाडीह को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं. उनका आरोप है कि शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी लोगों को अनुमति लेने और बॉन्ड भरने जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है.

इस अपमान का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी जनताः चंपाई

चंपाई सोरेन ने कहा कि वर्ष 1855 में वीर सिदो-कान्हू, चांद-भैरव और फूलो-झानो ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूंका था. उन वीरों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि आजादी के दशकों बाद उनके अपने वंशजों को ही श्रद्धांजलि देने के लिए प्रशासनिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि वीरों की विरासत को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का जवाब जनता लोकतांत्रिक तरीके से देगी.

पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

"पिछले साल भी लोगों के साथ हुआ था दुर्व्यवहार"

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष भी हूल दिवस के दौरान शहीदों के वंशजों और समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे. उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था. उनके अनुसार, राज्य सरकार नहीं चाहती कि भोगनाडीह में स्वतंत्र रूप से हूल दिवस का आयोजन हो.

"विकास से वंचित है भोगनाडीह"