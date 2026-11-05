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राष्ट्रीय स्कूली खेलों में झारखंड की अंडर-17 फुटबॉल टीम सेमीफाइनल में, महिला हॉकी टीम ने अखिल भारतीय प्रतियोगिता के लिए किया क्वालिफाई

रांची विश्वविद्यालय की महिला हॉकी टीम ( ETV Bharat )

रांचीः राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. 70वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में झारखंड की अंडर-17 बालक फुटबॉल टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है. वहीं, रांची विश्वविद्यालय की महिला हॉकी टीम ने पूर्व क्षेत्र अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में मणिपुर विश्वविद्यालय को 7-0 से हराकर अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है.

फुटबॉल टीम की सेमीफाइनल में पंजाब से भिड़ंत