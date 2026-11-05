राष्ट्रीय स्कूली खेलों में झारखंड की अंडर-17 फुटबॉल टीम सेमीफाइनल में, महिला हॉकी टीम ने अखिल भारतीय प्रतियोगिता के लिए किया क्वालिफाई
उत्तर प्रदेश में चल रहे 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलों में झारखंड की अंडर-17 बालक फुटबॉल टीम सेमीफाइनल में पहुंच गयी है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 5, 2026 at 8:41 PM IST
रांचीः राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. 70वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में झारखंड की अंडर-17 बालक फुटबॉल टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है. वहीं, रांची विश्वविद्यालय की महिला हॉकी टीम ने पूर्व क्षेत्र अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में मणिपुर विश्वविद्यालय को 7-0 से हराकर अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है.
फुटबॉल टीम की सेमीफाइनल में पंजाब से भिड़ंत
उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में 2 से 6 नवंबर तक आयोजित 70वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में देशभर की 36 टीमें हिस्सा ले रही हैं. प्रतियोगिता में झारखंड की अंडर-17 बालक फुटबॉल टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है. गुरुवार को खेले गए प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में झारखंड ने CISCE की टीम को 3-0 से पराजित किया.
इसके बाद क्वार्टर फाइनल में असम के खिलाफ मुकाबला काफी रोमांचक रहा. निर्धारित समय में मुकाबले का फैसला नहीं होने के बाद पेनल्टी शूटआउट में झारखंड ने 3-0 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. टीम के कप्तान हेमंत किस्कू के नेतृत्व और गोलकीपर अजीत कुमार यादव के शानदार प्रदर्शन ने जीत में अहम भूमिका निभाई. कोच पूर्ण चंद्र महली और मैनेजर बिंदेश्वर महतो के मार्गदर्शन में टीम अब शुक्रवार को सेमीफाइनल में पंजाब से भिड़ेगी. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारियों और खेल कोषांग के सदस्यों ने टीम को बधाई देते हुए फाइनल में पहुंचने की उम्मीद जताई है.
महिला हॉकी टीम ने मणिपुर को 7-0 से हराया
दूसरी ओर, संबलपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा में 3 से 7 नवंबर तक आयोजित पूर्व क्षेत्र अंतर-विश्वविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता 2026-27 में रांची विश्वविद्यालय की टीम ने दमदार प्रदर्शन किया. गुरुवार को खेले गए मुकाबले में रांची विश्वविद्यालय ने मणिपुर विश्वविद्यालय को 7-0 से करारी शिकस्त दी. इस जीत के साथ टीम ने अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में अपनी जगह पक्की कर ली. मुकाबले में निशा मिंज और स्विटी डुंगडुंग ने दो-दो गोल किए, जबकि जमुना, रूपा और रीना कुल्लू ने एक-एक गोल दागा. टीम ने पूरे मुकाबले में बेहतर तालमेल, गति और अनुशासन का प्रदर्शन किया.
इस उपलब्धि पर रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और सहयोगी स्टाफ को बधाई दी. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने अपने परिश्रम और लगन से विश्वविद्यालय और झारखंड का मान बढ़ाया है. अखिल भारतीय स्तर पर भी इसी आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ खेलने की जरूरत है. विश्वविद्यालय के निदेशक खेल डॉ. अनिल बीरेन्द्र कुल्लू ने जीत को टीम की मेहनत और समर्पण का परिणाम बताया. वहीं, निदेशक छात्र कल्याण डॉ. स्मृति सिंह ने कहा कि महिला खिलाड़ियों की सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है.
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