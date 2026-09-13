ETV Bharat / state

115 खाद्य पदार्थों को बाजार से हटाने के लिए झारखंड फूड सेफ्टी विभाग चला रहा जांच अभियान, FSSAI के निर्देश पर कार्रवाई

एफएसएसएआई के निर्देश पर झारखंड फूड सेफ्टी विभाग 115 खाद्य पदार्थों को बाजार से हटाने के लिए जांच अभियान चला रहा है. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार

author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2026 at 6:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची:भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के द्वारा भ्रामक दावों और मिस लेबलिंग वाले 115 खाद्य उत्पादों को बाजार से हटाने के दिये गए निर्देश के बाद झारखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी आदेश के बाद राज्य में फूड सेफ्टी विभाग ने बाजार में बिक रहे ऐसे खाद्य उत्पादों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है.

रांची के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर ऐसे उत्पादों को हटा लेने का निर्देश दिया है. FSSAI द्वारा नियमों के उल्लंघन और भ्रामक प्रचार को लेकर चिन्हित 115 उत्पादों-कंपनियों की सूची जारी करते हुए सभी खाद्य व्यवसायियों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चिन्हित 115 खाद्य उत्पादों के मौजूदा स्टॉक को बाजार से तुरंत वापस लेने का आदेश दिया है.

FSSAI के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती

FSSAI की ओर से जारी सूची में जांच के दायरे में आए प्रमुख ब्रांड्स और उत्पाद को बाजार से हटाने को कहा गया है. अपर मुख्य सचिव-सह-खाद्य सुरक्षा आयुक्त झारखंड के निर्देश पर रांची में खाद्य उत्पादों के खिलाफ विशेष जांच और प्रवर्तन अभियान शुरू किया गया है. अभियान के तहत भ्रामक दावे, मिस-लेबलिंग और नियमों के उल्लंघन से जुड़े 115 खाद्य उत्पादों/कंपनियों को चिन्हित किया गया है.

अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रांची की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस में सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs), वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को इन उत्पादों का मौजूदा स्टॉक तत्काल वापस लेने (रिकॉल करने) का निर्देश दिया गया है.

आदेश पालन में उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई-ACMO

फूड सेफ्टी विभाग के अभिहित अधिकारी और ACMO ने स्पष्ट किया है कि नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने, भ्रामक विज्ञापन करने या गलत ब्रांडिंग पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 52 और 53 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. धारा 52 और 53 के तहत मिस-ब्रांडेड और भ्रामक विज्ञापन से संबंधित उल्लंघनों पर कार्रवाई का प्रावधान है.

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को फील्ड विजिट का निर्देश

रांची के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को संबंधित उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित करने के लिए लगातार फील्ड विजिट करने का निर्देश दिया गया है. इसका उद्देश्य बाजार, दुकानों और अन्य बिक्री माध्यमों से चिन्हित उत्पादों का स्टॉक वापस कराना और नियमों के अनुपालन की निगरानी करना है. ACMO ने उपभोक्ताओं से भी सतर्क रहने की अपील की है.

स्वास्थ्य विभाग और रांची जिला प्रशासन ने आम उपभोक्ताओं से भी सावधानी बरतने की अपील की है. नागरिकों को सलाह दी गई है कि खाद्य उत्पाद खरीदते समय पैकेजिंग पर लिखे दावों और न्यूट्रिशन संबंधी जानकारी को ध्यान से पढ़ें. विशेष रूप से ऐसे उत्पादों से सावधान रहने को कहा गया है, जिन पर भ्रामक दावे या आधी-अधूरी न्यूट्रिशन संबंधी जानकारी दी गई हो. प्रशासन का संदेश साफ है.

इस संबंध में रांची के फूड सेफ्टी अफसर पवन कुमार ने बताया कि FSSAI और राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेश के मद्देनजर रांची में अभियान के तौर पर पूरी कार्रवाई हो रही है. शीघ्र ही एक संवाददाता सम्मेलन बुलाकर भ्रामक दावों और मिस लेबलिंग वाले खाद्य उत्पादों के खिलाफ चल रहे अभियान से जुड़ी जानकारी मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी.

ये भी पढ़ें-

श्रावणी मेला 2026: श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ की तैयारी नाकाम, 10 टन एक्सपायर्ड आटा और 800 किलो बेसन जब्त

एसडीएम ने लिया श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा, अतिक्रमण और अशुद्ध खाद्य सामग्री ना बेचने की दुकानदारों से अपील

चाईबासा में पीडीएस राशन पर सवाल, लाभुकों को मिली खराब चना दाल, जांच की उठी मांग

TAGGED:

FOOD SAFETY DEPARTMENT
JHARKHAND
BAN ON FOOD PRODUCTS
झारखंड फूड सेफ्टी विभाग
FSSAI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.