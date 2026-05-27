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धनबाद में बना झारखंड का पहला 'गरिमा गृह', सम्मान के साथ जी सकेंगे ट्रांसजेंडर

ट्रांसजेंडरों के लिए झारखंड का पहला 25 बेड का गरिमा गृह तैयार किया गया है. धनबाद से नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

GARIMA GREH IN DHANBAD
धनबाद में ट्रांसजेंडरों के लिए गरिमा गृह तैयार (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 27, 2026 at 4:22 PM IST

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धनबाद: कोयलांचल में ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मानजनक जीवन और मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है. केंद्र सरकार की स्माइल योजना के तहत जिले के तेतुलमारी में 25 बेड का 'गरिमा गृह' तैयार किया गया है. यह सिर्फ एक शेल्टर होम नहीं, बल्कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित आवास, प्रशिक्षण, रोजगार और समाज में नई पहचान दिलाने की कोशिश है. गरिमा गृह में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, स्वास्थ्य सुविधा, काउंसिलिंग, कानूनी सहायता और स्किल डेवलपमेंट जैसी कई व्यवस्थाएं की गई हैं. खास बात यह है कि झारखंड में इस तरह का यह पहला गरिमा गृह है.

गरिमा गृह में ट्रांसजेंडरों को दिया जाएगा प्रशिक्षण: डीसी

धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि अगर किसी ट्रांसजेंडर को कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो वे इस गरिमा गृह में आकर रह सकते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए. इसके लिए यहां स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार से जोड़ने की पहल भी की जाएगी. डीसी ने कहा कि समाज के हर वर्ग को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और यह गरिमा गृह उसी दिशा में एक सकारात्मक कदम है.

जानकारी देते किन्नर, संचालक और डीसी (ईटीवी भारत)

गरिमा गृह का संचालन मंथन संस्था द्वारा किया जाएगा: पंकज कुमार

गरिमा गृह का संचालन सामाजिक संस्था 'मंथन' द्वारा किया जाएगा. संस्था के परियोजना प्रबंधक पंकज कुमार ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त सोच के तहत इस पहल की शुरुआत की गई है. उन्होंने कहा कि ऐसे ट्रांसजेंडर जो आज भी भिक्षाटन में शामिल हैं, उन्हें सम्मानजनक जीवन देने और भिक्षावृत्ति से मुक्त समाज बनाने की दिशा में यह प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि झारखंड का यह पहला गरिमा गृह है, जहां ट्रांसजेंडरों के रहने और खाने से लेकर प्रशिक्षण तक की पूरी व्यवस्था की गई है. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें रोजगार और लाइवलीहुड से जोड़ने की भी योजना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके.

गरिमा गृह संचालन में किन्नरों की हो भागीदारी: श्वेता किन्नर

वहीं झारखंड प्रदेश किन्नर समाज की सचिव श्वेता किन्नर ने इस पहल के लिए सरकार का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर और किन्नर समाज को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का यह कदम काफी सराहनीय है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस गरिमा गृह से समाज के उन लोगों को नई दिशा मिलेगी जो अब तक उपेक्षा और भेदभाव का सामना करते रहे हैं.

श्वेता किन्नर ने प्रशासन से यह भी अपील की कि गरिमा गृह में सिर्फ वास्तविक जरूरतमंद ट्रांसजेंडरों को ही रखा जाए और फर्जी या नकली किन्नरों को इसमें जगह नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि एक किन्नर ही दूसरे किन्नर का दुख-दर्द सही मायने में समझ सकता है. ऐसे में सरकार और प्रशासन को इस गरिमा गृह के संचालन में किन्नर समाज की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि इसका लाभ सही लोगों तक पहुंच सके.

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