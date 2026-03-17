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झारखंड की पहली 8 लेन सड़क फिर धंसी, गुणवत्ता पर उठे सवाल!

धनबाद में झारखंड की पहली आठ लेन सड़क धंस गयी.

Jharkhand first eight lane road caves in Dhanbad
धनबाद में आठ लेन सड़क धंसी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 17, 2026 at 8:00 PM IST

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धनबादः झारखंड की पहली 8 लेन सड़क एक बार फिर धंसने की घटना से चर्चा में है. करीब 461 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस सड़क पर बार-बार गड्ढे बनने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. सड़क के उद्घाटन के बाद से यह आठवीं घटना है, जब लगभग 30 किलोमीटर लंबी सड़क की सर्विस लेन के बीचों-बीच जमीन धंस गई.

धनबाद के झारखंड मोड़ के पास सर्विस लेन में बड़ा गड्ढा बन गया है. इसकी चौड़ाई करीब तीन फीट और गहराई लगभग आठ फीट बताई जा रही है. गड्ढे के नीचे पानी जमा होने की भी जानकारी सामने आई है. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, कई बाइक सवार इस गड्ढे में गिरने से बाल-बाल बच गए. इस सड़क का निर्माण स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड (SAJ) की निगरानी में शिवालया और त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन कंपनियों द्वारा कराया गया था.

जानकारी देते डीसी (ETV Bharat)

धनबाद के गोल्ड बिल्डिंग से कतरास कंकोमठ तक लगभग 20 किलोमीटर लंबी इस 8 लेन सड़क का उद्घाटन 5 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था. लेकिन उद्घाटन के बाद से ही हर तीन-चार महीने पर अलग-अलग जगहों पर सड़क धंसने की घटनाएं सामने आती रही हैं. पिछले साल एक बड़े गड्ढे के कारण इस मार्ग पर कई दिनों तक आवागमन भी बंद करना पड़ा था.

Jharkhand first eight lane road caves in Dhanbad
आठ लेन सड़क धंस गयी (ETV Bharat)

वहीं मामले को लेकर डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि आज ही इस घटना की सूचना मिली है. संबंधित एजेंसी को स्थायी समाधान के लिए निर्देश दिए गए हैं. करीब 30 किलोमीटर लंबी सड़क है, ऐसे में इस तरह की समस्याएं सामने आती रहती हैं लेकिन इसे सुधारात्मक तरीके से ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं.

Jharkhand first eight lane road caves in Dhanbad
आठ लेन सड़क धंसी (ETV Bharat)

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