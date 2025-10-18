ETV Bharat / state

दीपावली को लेकर फायर ब्रिगेड और पुलिस अलर्ट, प्रतिष्ठान बंद होने तक की जाएगी निगरानी

दीपावली को लेकर रांची में तैनात दमकल वाहन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राजधानी रांची में दिवाली को लेकर एक तरफ जहां पुलिस की तरफ से विशेष सतर्कता बरती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड फायर ब्रिगेड टीम भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. धनतेरस से लेकर दिवाली तक रांची के सभी थानेदारों को छोटे-बड़े प्रतिष्ठानों के बंद होने तक निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

दीपावली को लेकर विशेष सतर्कता

रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि दिवाली को लेकर पुलिस सतर्क है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रांची में 14 स्थानों पर अग्निशमन वाहन और 13 स्थानों पर एंबुलेंस वैन तैनात की गई है. वहीं दूसरी तरफ शहर में कई स्थानों पर काली पूजा पंडालों का निर्माण भी किया गया है ,सभी पूजा पंडालों में मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है.

कंट्रोल रूम से शहर की निगरानी करती रांची पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)

दिवाली के समय किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए शहर के पांच प्रमुख स्थानों में पुलिस की क्यूआरटी भी प्रतिनियुक्त की गई है. क्यूआरटी अल्बर्ट एक्का चौक, पिस्का मोड़, बिरसा चौक, चांदनी चौक और कांके रोड में तैनात रहेगी.

फायर बिग्रेड टीम तैयार

दिवाली को लेकर झारखंड फायर ब्रिगेड की टीम भी अलर्ट है. फायर सेफ्टी के सभी इंतजामों के साथ फायरमैन पूरी तरह से दीपावली को लेकर तैयार हैं. रांची के सभी फायर स्टेशनों में इस बार फोम वाले अग्निशमन वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं. सुरक्षा का वादा देने के साथ-साथ अग्निशमन विभाग की तरफ से हेल्पलाइन नंबर और कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं, ताकि लोगों की दीपावली सुरक्षित बीते.

अग्निशमन विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार रांची के सभी चार फायर स्टेशन डोरंडा, आड्रे हाउस, धुर्वा और पिस्का मोड़ को अलर्ट कर दिया गया है. चारों फायर स्टेशन पर चार-चार दमकल के वाहन, चार छोटे दमकल के वाहन और फोम युक्त फोम टेंडर की तैनाती की गई है.