ETV Bharat / state

दीपावली को लेकर फायर ब्रिगेड और पुलिस अलर्ट, प्रतिष्ठान बंद होने तक की जाएगी निगरानी

रांची में दीपावली को लेकर फायर ब्रिगेड टीम और पुलिस की टीम पूरी तरह से अलर्ट है. इसे लेकर खास तैयारी की गई है.

Fire Brigade Team On Alert
दीपावली को लेकर रांची में तैनात दमकल वाहन. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 18, 2025 at 5:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राजधानी रांची में दिवाली को लेकर एक तरफ जहां पुलिस की तरफ से विशेष सतर्कता बरती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड फायर ब्रिगेड टीम भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. धनतेरस से लेकर दिवाली तक रांची के सभी थानेदारों को छोटे-बड़े प्रतिष्ठानों के बंद होने तक निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

दीपावली को लेकर विशेष सतर्कता

रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि दिवाली को लेकर पुलिस सतर्क है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रांची में 14 स्थानों पर अग्निशमन वाहन और 13 स्थानों पर एंबुलेंस वैन तैनात की गई है. वहीं दूसरी तरफ शहर में कई स्थानों पर काली पूजा पंडालों का निर्माण भी किया गया है ,सभी पूजा पंडालों में मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है.

Safety During Diwali In Ranchi
कंट्रोल रूम से शहर की निगरानी करती रांची पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)

दिवाली के समय किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए शहर के पांच प्रमुख स्थानों में पुलिस की क्यूआरटी भी प्रतिनियुक्त की गई है. क्यूआरटी अल्बर्ट एक्का चौक, पिस्का मोड़, बिरसा चौक, चांदनी चौक और कांके रोड में तैनात रहेगी.

फायर बिग्रेड टीम तैयार

दिवाली को लेकर झारखंड फायर ब्रिगेड की टीम भी अलर्ट है. फायर सेफ्टी के सभी इंतजामों के साथ फायरमैन पूरी तरह से दीपावली को लेकर तैयार हैं. रांची के सभी फायर स्टेशनों में इस बार फोम वाले अग्निशमन वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं. सुरक्षा का वादा देने के साथ-साथ अग्निशमन विभाग की तरफ से हेल्पलाइन नंबर और कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं, ताकि लोगों की दीपावली सुरक्षित बीते.

अग्निशमन विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार रांची के सभी चार फायर स्टेशन डोरंडा, आड्रे हाउस, धुर्वा और पिस्का मोड़ को अलर्ट कर दिया गया है. चारों फायर स्टेशन पर चार-चार दमकल के वाहन, चार छोटे दमकल के वाहन और फोम युक्त फोम टेंडर की तैनाती की गई है.

शहर के प्रमुख चौक-चौराहे और पटाखा दुकानों को केंद्रित करते हुए दमकल वाहनों के अलावा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी तैयार रखा गया है. राजधानी के चार फायर स्टेशनों के अलावा कुल 12 स्थानों पर दमकल वाहन भेजे गए हैं. आपात स्थिति में आग बुझाने के लिए फोम और अन्य संसाधनों का भी इंतजाम फायर बिग्रेड की ओर से किया गया है.

112, 100 के अलावा हेल्पलाइन भी जारी

फायर सेफ्टी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है. अगर कोई व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर भूल जाता है तो वह आग लगने की स्थिति में डायल 112 पर सूचना दे सकता है. इसके अलावा डोरंडा फायर स्टेशन 9304953404, पिस्का मोड़ फायर स्टेशन 9304953405, आड्रे हाउस फायर स्टेशन 9304953406 और धुर्वा फायर स्टेशन 9304953407 के इन नंबरों पर भी सहायता ले सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

दीपावली को लेकर सुरक्षा निर्देश जारी, पटाखा विक्रेताओं और आम नागरिकों को करना होगा पालन, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

इस दिवाली गोबर से करें घर को रोशन! विकसित भारत के संकल्प को मिलेगा बढ़ावा

रांची में धनतेरस को लेकर गुलजार हुआ बाजार, ग्राहकों के रूझान से व्यवसायी खुश

झारखंड में दीपावली के दिन शर्तों के साथ होगी आतिशबाजी! जानें, क्या हैं वो

TAGGED:

FIRE BRIGADE TEAM ON ALERT
ALERT FOR DIWALI
SAFETY DURING DIWALI IN RANCHI
रांची में दीपावली
DIWALI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.