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हेल्थ चेकअप कराने रिम्स पहुंचें वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर! राज्यवासियों से की यह खास अपील

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड के वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में अपने स्वास्थ्य की जांच कराई. अपनी धर्मपत्नी के साथ रिम्स में स्वास्थ्य जांच कराने के बाद राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कल की घटना की वजह से नहीं बल्कि उनका संदेश है कि जो भी लोग 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उन्हें वर्ष में एक बार कंप्लीट चेकअप जरूर कराना चाहिए.

डॉ प्रशांत ने की वित्त मंत्री की जांच, सभी रिपोर्ट नॉर्मल

रिम्स के कार्डियो विभाग के डॉ. प्रशांत कुमार ने मंत्री राधाकृष्ण किशोर के स्वास्थ्य की जांच की. अस्पताल पहुंचने के बाद मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मैं प्रयास करता हूं कि नियमित मेरी हेल्थ जांच होती रहे ताकि मैं दुरुस्त रहूं. उन्होंने कहा कि मैंने अपनी भी और पत्नी की भी स्वास्थ्य जांच कराई है.

जानकारी देते राधा कृष्ण किशोर और डॉ प्रशांत कुमार (Etv BharatEtv Bharat)

मंत्री जी की रिपोर्ट नॉर्मल हैः डॉ. प्रशांत कुमार