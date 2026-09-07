हेल्थ चेकअप कराने रिम्स पहुंचें वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर! राज्यवासियों से की यह खास अपील
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रिम्स में अपने स्वास्थ्य की जांच कराई. दूसरों को भी जांच कराने की सलाह दी. रिपोर्टः उपेंद्र कुमार
Published : September 7, 2026 at 8:16 PM IST
रांची: झारखंड के वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में अपने स्वास्थ्य की जांच कराई. अपनी धर्मपत्नी के साथ रिम्स में स्वास्थ्य जांच कराने के बाद राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कल की घटना की वजह से नहीं बल्कि उनका संदेश है कि जो भी लोग 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उन्हें वर्ष में एक बार कंप्लीट चेकअप जरूर कराना चाहिए.
डॉ प्रशांत ने की वित्त मंत्री की जांच, सभी रिपोर्ट नॉर्मल
रिम्स के कार्डियो विभाग के डॉ. प्रशांत कुमार ने मंत्री राधाकृष्ण किशोर के स्वास्थ्य की जांच की. अस्पताल पहुंचने के बाद मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मैं प्रयास करता हूं कि नियमित मेरी हेल्थ जांच होती रहे ताकि मैं दुरुस्त रहूं. उन्होंने कहा कि मैंने अपनी भी और पत्नी की भी स्वास्थ्य जांच कराई है.
मंत्री जी की रिपोर्ट नॉर्मल हैः डॉ. प्रशांत कुमार
मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सुझाव देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति की उम्र 50 या उससे अधिक हो गई हो, उन्हें अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप जरूर कराना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कल सहयोगी मंत्री के साथ घटी घटना के बाद वह हेल्थ चेकअप कराने पहुंचे हैं. बल्कि मैं रेगुलर चेकअप करवाता हूं. वित्त मंत्री के स्वास्थ्य की जांच करने वाले करने डॉ. प्रशांत कुमार ने कहा कि मंत्री जी का ECG और ECO किया गया वह बिलकुल नॉर्मल है.
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